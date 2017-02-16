اسرائیل در جنگ یمن مشارکت دارد/ تهدید را به فرصت تبدیل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز با سخنرانی در جشنواره ای با عنوان «سرداران پیروزی» اظهار داشت: در ابتدا سلام عرض می کنم خدمت براداران و خواهرانم در شهرک النبی شیت، جبشیت و طیردبا. همینطور سلام به روح پاک امام خمینی و نیز سلام به امام خامنه ای. بار دیگر به خانواده سید شهدای مقاومت اسلامی و خانواده حاج «عماد مغنیه» تبریک و تسلیت عرض می کنم.

وی با بیان این مطلب افزود: سید «عباس موسوی» و «شیخ راغب» و عماد مغنیه چهره واقعی حزب الله و مقاومت اسلامی واقعی را نشان دادند. من در اینجا به تمامی خانواده های شهدای مقاومت و خانواده های مجروحان و آزادگان و مفقودشدگان تبریک و تهنیت عرض می کنم. پس از گذشت ۳۲ سال از شهادت شیخ راغب و ۲۵ سال از شهادت شیخ عباس و ۹ سال از شهادت عماد نصر در ۱۶ فوریه، بزرگذاشت این شهدا را برگزار می کنیم تا بر پایبندی استوار خود بر پیگیری اهداف آنها تاکید کنیم و بر بزرگداشت این مناسبت ها تاکید داریم تا نسل های کنونی فرماندهان واقعی خود و کسانی که جانشان را فدا کردند، بشناسند.

سید حسن نصرالله در ادامه گفت: شهدای مقاومت سروران پیروزی بر توطئه های آمریکایی- تکفیری در سوریه هستند توطئه هایی که هدفشان از بین بردن تمامی گروه های مقاومت است. اسرائیل امسال حزب الله را به عنوان تهدید نخست و ایران و گروه های مقاومت فلسطین را به عنوان تهدید دوم خود قرار داد و این برای ما افتخار است. به نظر می رسد هدف اسرائیل، فشار بر ملت لبنان به ویژه مقاومت است.

دبیر کل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: صحبت های بسیاری از اسرائیلی ها و تحلیل ها و گزارش های آنها شنیدیم و کنفرانس های متعددی برگزار شد و سخنان آنها درباره محیط استراتژیک منطقه شنیدیم. صحبت ها درباره جنگ سوم لبنان و سناریوهای این جنگ و اینکه اسرائیل چه کاری با لبنان در این جنگ خواهد کرد. تهدیدات اسرائیل علیه لبنان جدید نیستند و به نظر می رسد اسرائیلی ها سعی دارند به صورت مداوم بر مقاومت لبنان فشار آورند. این فشارها اخیرا و پس از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آشکار شده است.

وی تصریح کرد: از تمامی لبنانی ها می خواهم که با هوشیاری کامل با این اقدامات تعامل کنند. ما این سخنان را از جنگ ۳۳ روزه تاکنون هر روز می شنویم. تمامی مناطق لبنان به جز برخی حوادثی که گاهی می شنویم، امن است. حمایت های عربی از اسرائیل که درجریان جنگ ۳۳ روزه وجود داشت اکنون نیز بسیار بیشتر از قبل وجود دارد. برخی کشورهای عربی حاضرند بودجه جنگ اسرائیل علیه لبنان را تامین کنند.

مسئله دیگر اینکه، تحولات سیاسی که اخیرا شاهد آنها هستیم موضوع ترامپ است که به اسرائیل درباره انجام جنگ جدید برای چیره شدن بر مقاومت اجازه می دهد. این موضوع حتی اگر صحت داشته باشد باعث هراس ما نمی شود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اسرائیل برای حمله به لبنان منتظر اجازه آمریکا یا تشویق واشنگتن است که در جواب باید بگوییم خیر.

سید حسن نصرالله افزود: اسرائیل اطمینان ندارد که در جنگ علیه لبنان پیروز می شود یا خیر و این به خاطر قوای مقاومت و شرایطی است که مقاومت در ایجاد ثبات فراهم کرده است. اگر دشمن بفهمد که مقاومت ضعیف شده و عقب نشینی کرده است به ماجراجویی تشویق می شود، امروز قدرت و پایداری ما ضمانتی در برابر تجاوز اسرائیل بوده و از لبنان حمایت می کند و مانع از جنگ می شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخلیه مخازن آمونیاک در حیفا گفت: اسرائیل این مواد را به هر جا منتقل کند ما آن را هدف قرار خواهیم داد. از اسرائیل می خواهیم که تنها مخازن آمونیاک را در حیفا تخلیه نکند بلکه نیروگاه هسته ای دیمونا را نیز تخریب کند زیرا ما می توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کرده و سلاح هسته ای اسرائیل را به تهدیدی برای اسرائیل و موجودیت آن تبدیل کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه گفت: همه می دانند که جنگ هوایی به تنهایی نمی تواند باعث پیروزی شود. امروز در سوریه نیز در صورتی که ارتش آن و هم پیمانانش در جنگ زمینی حضور نداشتند، بزرگترین نیروی هوایی نیز نمی توانست جنگ را به سرانجام برساند و این یکی از عوامل ثابت در استراتژی های نظامی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بحرین در حال حاضر کشور مستقلی محسوب نمی شود و عربستان آن را اشغال کرده است. مردم بحرین از چند ماه گذشته تاکنون از شیخ «عیسی قاسم» رهبر خود حمایت کرده اند. تنها راه نجات بحرین این است که به خواسته های ملت مظلوم خود گوش دهد.

سید حسن نصرالله افزود: امارات بخشی از حملات آمریکایی- سعودی به یمن است، داده ها نشان می دهد که اسرائیل در این جنگ نیز حضور دارد و به صورت مادی، اطلاعاتی و فناوری مشارکت دارد. آنها این جنگ را آغاز کردند تا طی ۲ یا چند هفته به پایان برسانند زیرا ملت یمن را ضعیف تلقی می کردند.

شرایط در یمن بحرانی است و بنا بر اعلام سازمان های بین المللی و حقوق بشر، قحطی، مردم یمن را تهدید می کند. متجاوزان به یمن تنها مناطق مسکونی را بمباران نمی کنند بلکه مزدورانی را از مناطق مختلف به این کشور اعزام کردند. مردم یمن در برابر تجاوزات دشمنان می گویند «هیهات منا الذله» و هر ملتی که این را بگوید، خونش بر شمشیر دشمنانش پیروز خواهد شد.

وی اظهار داشت: داعش نقشه شوم آمریکا بوده اما روش و ایدئولوژی آن سعودی است و از سوی عربستان حمایت مالی می شود و هدف از ایجاد این گروه، نابودی سوریه، عراق و لبنان است.

دبیرکل حزب الله لبنان در بخش دیگر سخنان خود در رابطه با همسویی برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی گفت: ننگ است که «بنیامین نتانیاهو» به کشورهای عربی به عنوان متحد و نه دشمن می نگرد.

سید حسن نصرالله در پایان اعلام کرد: ما مسیر شهدا را ادامه خواهیم داد و به وصیت آنها عمل خواهیم کرد.