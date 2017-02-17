پیروزی یوونتوس مقابل پالرمو/ اختلاف در صدر جدول به ۱۰ امتیاز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا جمعه شب با برگزاری دیدار تیم های یوونتوس و پالرمو آغاز شد.

در این بازی که به میزبانی یوونتوس برگزار شد این تیم با حساب ۴ بر یک از سد حریف خود گذشت.

کلودیو مارکیزیو (۱۳)، پائولو دیبالا (۴۰ و ۸۹) و گونزالو ایگواین (۶۳) گل های تیم یوونتوس را در بازی برابر پالرمو به ثمر رساندند. تنها گل تیم پالرمو را نیز ایوایلو چوخوف (۹۳) وارد دروازه تیم میزبان کرد.

این پیروزی خانگی جمع امتیازات تیم یوونتوس را به عدد ۶۳ رساند تا اختلاف این تیم با رم به عدد ۱۰ برسد. رم با ۵۳ امتیاز در رده دوم ایستاده است.