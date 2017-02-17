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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۱۴

هفته بیست و پنجم سری آ؛

پیروزی یوونتوس مقابل پالرمو/ اختلاف در صدر جدول به ۱۰ امتیاز رسید

پیروزی یوونتوس مقابل پالرمو/ اختلاف در صدر جدول به ۱۰ امتیاز رسید

تیم فوتبال یوونتوس با غلبه بر پالرمو فاصله خود را با دیگر مدعیان افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا جمعه شب با برگزاری دیدار تیم های یوونتوس و پالرمو آغاز شد.

در این بازی که به میزبانی یوونتوس برگزار شد این تیم با حساب ۴ بر یک از سد حریف خود گذشت.

کلودیو مارکیزیو (۱۳)، پائولو دیبالا (۴۰ و ۸۹) و گونزالو ایگواین (۶۳) گل های تیم یوونتوس را در بازی برابر پالرمو به ثمر رساندند. تنها گل تیم پالرمو را نیز ایوایلو چوخوف (۹۳) وارد دروازه تیم میزبان کرد.

این پیروزی خانگی جمع امتیازات تیم یوونتوس را به عدد ۶۳ رساند تا اختلاف این تیم با رم به عدد ۱۰ برسد. رم با ۵۳ امتیاز در رده دوم ایستاده است.

کد مطلب 3909767

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