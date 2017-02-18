به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت حجت اسدی، مدافع حرم قزوینی روز پنجشنبه پنجم اسفندماه در قزوین برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد امام خمینی(ره) واقع در بلوار آزادگان منطقه غیاث‌آباد شهر قزوین برگزار شود و آیت‌الله عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در آن سخنرانی و محمدرضا بذری از بابل در آن مداحی خواهد کرد.

دراین مراسم همچنین یاد پاسدار شهید محسن سیاهپوش فرد، دایی شهید حجت اسدی که مرداد ماه سال ۶۷ در ۱۹ سالگی دراسلام‌آباد غرب بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم به شهادت رسید، گرامی داشته می‌شود.

شهید حجت اسدی طلبه مدافع حرم، ذاکر اهل‌بیت(ع) و مداح هیئت حسین جان(ع) شهر قزوین بود که سال گذشته با حضور در سوریه در جریان انفجارهای انتحاری پی‌درپی در نزدیکی حرم بانوی دمشق، در شب شهادت بانو فاطمه زهرا(س) براثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

از شهید اسدی سه فرزند پسر به یادگار مانده است که هنگام شهادتش به ترتیب ۱۲ ساله، پنج ساله و ۱۰ ماهه بودند که تولد یک‌ سالگی محمدحسین، پسر کوچک حجت اسدی بر مزار پدر شهیدش در گلزار شهدای شهر قزوین جشن گرفته شد.