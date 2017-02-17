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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۵

تیم والیبال بانوان شهرداری اراک به لیگ برتر صعود کرد

تیم والیبال بانوان شهرداری اراک به لیگ برتر صعود کرد

اراک- رئیس هیات والیبال استان مرکزی گفت: مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول والیبال بانوان کشور با صعود دو تیم والیبال بانوان اراک و تهران به لیگ برتر، در اراک پایان یافت.

رضا سمیعی فر در گفت و گو باخبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول والیبال بانوان باشگاه های کشور به مدت پنج روز در اراک با حضور هشت تیم از شهرهای لرستان، فریدون کنار، تبریز، اراک، کرمان، کرج، تهران و قم برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات به صورت گروهی در دو گروه چهار تیمی پیگیری شد و در نهایت از هر گروه دو تیم صعود کردند که در این مرحله نیز چهار تیم به صورت ضربدری مسابقه دادند که تیم اراک تبریز را شکست داد و تیم تهران از سد کرج گذشت.

سمیعی فر بیان داشت: در فینال دو تیم والیبال شهرداری اراک و تیم تهران برای تعیین قهرمان، مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در پایان تیم شهرداری اراک با نتیجه ۳بر۲ مغلوب تهران شد و به این ترتیب تیم والیبال بانوان تهران به مقام نخست دست یافت، اراک نایب قهرمان شد و کرج در جایگاه سوم ایستاد.

رئیس هیات والیبال استان مرکزی گفت: تیم های والیبال بانوان شهرداری اراک و تیم والیبال تهران به لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور راه یافتند.

کد مطلب 3909861

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