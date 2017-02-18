روایت جوان داعشی از تجاوز به ۲۰۰ زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «عمار حسین» جوان داعشی که اکنون در زندان ادارۀ اطلاعات کردستان عراق است، به خبرگزاری رویترز گفت مفتیان و رهبران داعش به او و دیگران اجازه داده بودند به هر تعداد از زنان ایزدی و دیگر اقلیت ها که خواستند، تجاوز کنند.

او افزود در اوج پیشروی های داعش، در بسیاری از شهرهای عراق، برای تجاوز به زنان ایزدی و دیگر اقلیت ها، از این خانه به آن خانه می رفته است.

این داعشی دستگیر شده، همچنین، گفت از زمان پیوستن به داعش در سال ۲۰۱۳، ۵۰۰ نفر را نیز کشته است. او ضمن توضیح آموزش هایی که برای آدم کشتن دیده بود، گفت این کار در آغاز سخت بود اما هر روز آسان تر شد.

این جوان ۲۱ ساله افزود از ۱۴ سالگی به افراط گرایی جذب شد. این کار به دست امام جماعت محله شان در موصل انجام شد و سبب شد او به القاعده و در ادامه به داعش بپیوندد.