  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۷

روایت جوان داعشی از تجاوز به ۲۰۰ زن

روایت جوان داعشی از تجاوز به ۲۰۰ زن

یک داعشی که به دست نیروهای کرد عراقی دستگیر شده، اعتراف کرد که به بیش از ۲۰۰ زن عراقی تجاوز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «عمار حسین» جوان داعشی که اکنون در زندان ادارۀ اطلاعات کردستان عراق است، به خبرگزاری رویترز گفت مفتیان و رهبران داعش به او و دیگران اجازه داده بودند به هر تعداد از زنان ایزدی و دیگر اقلیت ها که خواستند، تجاوز کنند.

او افزود در اوج پیشروی های داعش، در بسیاری از شهرهای عراق، برای تجاوز به زنان ایزدی و دیگر اقلیت ها، از این خانه به آن خانه می رفته است.

این داعشی دستگیر شده، همچنین، گفت از زمان پیوستن به داعش در سال ۲۰۱۳، ۵۰۰ نفر را نیز کشته است. او ضمن توضیح آموزش هایی که برای آدم کشتن دیده بود، گفت این کار در آغاز سخت بود اما هر روز آسان تر شد.

این جوان ۲۱ ساله افزود از ۱۴ سالگی به افراط گرایی جذب شد. این کار به دست امام جماعت محله شان در موصل انجام شد و سبب شد او به القاعده و در ادامه به داعش بپیوندد.

کد مطلب 3909947
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها