وضعیت عجیب عبدالله ویسی در سپاهان/ سرمربی مورد حمایت باشگاه نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از نتایج نامطلوبی که سپاهان فصل گذشته گرفت، مدیریت وقت این باشگاه با رویکرد به اصل جوانگرایی، عبدالله ویسی سرمربی تیم قهرمان فصل گذشته را استخدام کرد تا با تفکری جدید فصلی نو را در تاریخ این باشگاه رقم بزند.
اتفاقی که البته تاکنون نیفتاد و آنچه مشخص است اینکه شرایط تیم سپاهان با فصل گذشتهای که با فرکی شروع کرد و با استیماچ به پایان رساند تفاوت چندانی نداشته است.
عبدالله ویسی و همکاران مستقیمش در سپاهان معتقدند ارکان و اجزای این باشگاه با آنها همسو نیستند و او همکاران غیر اصفهانی اش را از سر اجبار تحمل میکنند. ویسی در یکی از نشستهای خبریاش مشخصا و با صراحت از لیدرهایی سخن گفت که از او مطالباتی داشتند و چون به خواسته آنها تمکین نکرد مورد فحاشی قرار گرفت. اینها نشان میدهد که ویسی جایگاه مناسبی نزد هواداران تیم سپاهان ندارد.
از یک سوی رصد رسانههای حامی باشگاه سپاهان هم حکایت از آن دارد که این رسانهها نیز رویکرد مثبتی به ویسی و عملکردش ندارند. ویسی که از حمایت لازم بین هواداران و حتی رسانههای وابسته به باشگاه سپاهان برخوردار نبود، حالا آن حمایت لازم را از سوی مدیرعامل باشگاه نیز احساس نمیکند.
مصاحبهای که طاهری مدیرعامل باشگاه اخیرا انجام داده و در آن تصریح داشته که لیست گرفتن از ویسی به منزله برنامه گرفتن از او نیست، به خوبی نشان میدهد ویسی حتی تحت حمایت مدیرعامل باشگاه نیز نیست.
سپاهان در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر جایگاهی بهتر از دهم جدولی ندارد و این شرایط مطلوب مدیریت و هواداران باشگاه نیست. اما میتوان این شرایط را از زاویه ای دیگر هم مورد بررسی قرار داد. شاید همین عدم اعتماد از ابتدای فصل و فقدان حمایتهای لازم از فردی که فصل قبلش با قهرمانی کار خود را به اتمام رسانده دلیل مهمی است که سپاهان را در این شرایط قرار داده است.
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