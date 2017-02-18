مهدی کرد فیرزوجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین اثر داستانی منتشر شده خود با عنوان «گرگ‌های تیمور قلعه» از سوی انتشارات سروش گفت: به عنوان یک نویسنده انتظار داشتم که ناشر برای کتاب منتشر شده خود بیش از این مایه بگذارد و در معرفی آن تلاش کند اما متاسفانه این اقدام لااقل برای کتاب من رخ نداد.

وی ادامه داد: با اینکه چند ماهی از انتشار این رمان می‌گذرد بسیاری از مخاطبان آثارم و فکر می‌کنم مخاطبان این ناشر هم از انتشار این کتاب مطلع نیستند و البته من هم متوجه نمی‌شوم که چرا ناشر با اثر خود چنین برخوردی می‌کند.

این نویسنده با اشاره به این داستان بلند، گفت: داستان این رمان به زندگی نوجوانی به نام نیما می‌پردازد که پدر و مادرش اهل مازندران هستند و خودش بزرگ شده تهران است و در تهران زندگی می کند و در تعطیلات نوروز به همراه پدر و مادر به مازندران و روستای مادری پدرش می روند. در نزدیکی روستا قلعه ای مخوف و متروک وجود دارد که داستانهای زیادی در باره اش نقل شده است. نیما و پسرعمویش جواد که هم سن اوست و در روستا زندگی می کند از سر کنجکاوی و دور از چشم خانواده به قلعه می‌روند و به در جست و جوی گنج در آن می‌پردازند و این سرآغاز داستان من است.

کردفیروزجایی ادامه داد: این کتاب اولین رمانم بود ولی بر اثر تعلل ناشر دو سال و نیم مطل انتشار بود و امسالهم که به بازار آمد متاسفانه ناشر هیچ قدمی برایش بر نداشت و از ابتدای کار تا. امروز تنها بد قولی بود که دستمان را گرفت و دیگر کارهایی که از یک نشر حرفه‌ای بر نمی‌آید.

این نویسنده که تاکنون از وی آثاری مانند «به هم رسیدن در میانسی» و «افعی کشی» از وی منتشر شده است، درباره تازه‌ترین آثار داستانی در دست انتشار خود نیز گفت: رمان لباس عروس و دزدی دوچرخه را نیز برای موسسه شهرستان ادب نوشتم که البته یک بازنویسی نهایی نیاز دارد تا برای انتشارآماده شود. همچنین سفرنامه اربعین نیز در حال نهایی شدن در بخش تالیف است که قرار است انتشارات مسجد جمکران آن را منتشر کند.