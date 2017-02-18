به گزارش خبرگزاری مهر، ۹ نمایش برای شرکت در بخش مسابقه تئاتر سومین جشنواره فیلم و تئاتر «هیلاج» انتخاب شدند.

هیات انتخاب بخش تئاتر این جشنواره پس از بررسی و بازبینی آثار نمایش‌های راه یافته به این بخش از جشنواره را اعلام کرد.

اسامی آثار راه یافته به شرح زیر است:

«پر که نداشتی» به کارگردانی فرید حاجی‌

«ماداگاسکار» به کارگردانی محمد رضا آبانگاه

«فصل مرغابی» به کارگردانی نیما یوسفی

«باغ آلبالو» به کارگردانی حامد رجایی

«مهم نیست» به کارگردانی مینا آقا میرزا

«سه روایت از یک زندگی» به کارگردانی حامد رجایی

«بانک» به کارگردانی تایماز رضوانی

«عباس» به کارگردانی حمزه زارعی

«یه اسم که توش میم و کاف و شین داره» به کارگردانی پونه پارسایی

سومین دوره جشنواره فیلم و تئاتر «هیلاج» ۵ و ۶ اسفند ماه سال جاری در پردیس سینمایی کورش برگزار خواهد شد.