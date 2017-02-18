همکاری با جامعه راهنمایان گردشگری در اولویت سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد در نشست صمیمانه با هیات مدیره فعلی و پیشین جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی که با هدف بررسی مسائل و طرح ریزی برنامه های مشترک آغاز شده بود؛ فعالیت و نقش راهنمایان را بسیار ارزشمند با دانش و اطلاعات به روز در حوزه صنعت گردشگری کشور دانست و بر احصای ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی به منظور استفاده از بستر آموزشی موجود در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی تاکید کرد.

وی همچنین تقویت سازوکار انتقال تجربیات و ارتباطات دوسویه میان راهنمایان تخصصی و معاونت گردشگری را یکی از الزامات همیشگی برشمرد و تعریف برنامه‌های جدید در سال پیش‌رو را منطبق با این رویکرد عنوان کرد.

رحمانی‌موحد با توجه به ارتباط مستقیم راهنمایان با گردشگر و در پی آن اهمیت شیوه مدیریت این بخش بر شناخت وضع موجود، تحلیل موقعیت، انتقال سریع چالش‌ها و نیز ارائه راهکارهای به موقع در راستای دستیابی به وضع مطلوب و افزایش رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی اشاره کرد.

این مقام مسئول همچنین با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروز ۹۶، مساعدت و همکاری راهنمایان در ارایه خدمات در محوطه های تاریخی و مناطق گردشگری را به منظور ارائه اطلاعات گردشگری مورد نیاز مسافران با اهمیت دانسته که در دستور کار قرار داد.

معاون گردشگری در پایان فعالیت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی صنعت گردشگری کشور را مولد خلاقیت، ابداعات و ارائه راهکارهای مشورتی دانست که دستیابی به اهداف سازمان بی‌شک با همراهی و تعامل همه جانبه آنان محقق خواهد شد.

همچنین در این دیدار مسعود عبدالهی رییس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی نیز با تشریح مسائل، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده حوزه راهنمایان، ضمن استقبال از برنامه ریزی های مشترک در حوزه آموزش و بهره مندی از بستر مساعد موجود نسبت به انجام اولویت های کاری تعیین شده در سال جدید اعلام آمادگی کرد.