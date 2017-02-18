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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

رحمانی‌موحد تأکید کرد؛

همکاری با جامعه راهنمایان گردشگری در اولویت سازمان میراث فرهنگی

همکاری با جامعه راهنمایان گردشگری در اولویت سازمان میراث فرهنگی

معاون گردشگری کشور برنامه‌ریزی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی را یکی از اولویت‌های کاری پیش رو در سال ۹۶ تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد در نشست صمیمانه با هیات مدیره فعلی و پیشین جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی که با هدف بررسی مسائل و طرح ریزی برنامه های مشترک آغاز شده بود؛ فعالیت و نقش راهنمایان را بسیار ارزشمند با دانش و اطلاعات به روز در حوزه صنعت گردشگری کشور دانست و بر احصای ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی به منظور استفاده از بستر آموزشی موجود در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی تاکید کرد.

وی همچنین تقویت سازوکار انتقال تجربیات و ارتباطات دوسویه میان راهنمایان تخصصی و معاونت گردشگری را یکی از الزامات همیشگی برشمرد و تعریف برنامه‌های جدید در سال پیش‌رو را منطبق با این رویکرد عنوان کرد.

رحمانی‌موحد با توجه به ارتباط مستقیم راهنمایان با گردشگر و در پی آن اهمیت شیوه مدیریت این بخش بر شناخت وضع موجود، تحلیل موقعیت، انتقال سریع چالش‌ها و نیز ارائه راهکارهای به موقع در راستای دستیابی به وضع مطلوب و افزایش رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی اشاره کرد.

این مقام مسئول همچنین با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروز ۹۶، مساعدت و همکاری راهنمایان در ارایه خدمات در محوطه های تاریخی و مناطق گردشگری را به منظور ارائه اطلاعات گردشگری مورد نیاز مسافران با اهمیت دانسته که در دستور کار قرار داد.

معاون گردشگری در پایان فعالیت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی صنعت گردشگری کشور را مولد خلاقیت، ابداعات و ارائه راهکارهای مشورتی دانست که دستیابی به اهداف سازمان بی‌شک با همراهی و تعامل همه جانبه آنان محقق خواهد شد.

همچنین در این دیدار مسعود عبدالهی رییس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی نیز با تشریح مسائل، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده حوزه راهنمایان، ضمن استقبال از برنامه ریزی های مشترک در حوزه آموزش و بهره مندی از بستر مساعد موجود نسبت به انجام  اولویت های کاری تعیین شده در سال جدید اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 3910311

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