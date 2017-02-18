۶ اکیپ فنی - عملیاتی برق از غرب مازندران به گیلان اعزام شد

کیوان فرح زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اقدامی شش اکیپ متشکل از ۲۰ نفر از نیروهای فنی - عملیاتی ماهر و مجرب از شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به منظور اصلاح و بازسازی شبکه‌های آسیب دیده و رفع خاموشی‌های ناشی از بحران بارش برف و باران به استان گیلان اعزام شدند.

وی افزود: اکیپ‌های کمک رسانی از ظهر پنجشنبه مجهز به بالابر و خودروهای عملیاتی کمک دار به آستانه اشرفیه اعزام و بر اساس گزارش‌های رسیده از سرپرست اکیپ‌ها عملیات‌هایی چون رفع اتصالی‌ها، رفع خاموشی‌ها و سیم پارگی‌های خطوط ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف، اصلاح جمپرها، اصلاح و بازسازی فیدرهای معیوب فشار متوسط، مهار تیرهای شکسته و رفع خاموشی‌های مشترکین گروهی و تک مشترک ازجمله اقدامات اکیپ‌های اعزامی بوده است.

شایان ذکر است هم اکنون منطقه غرب مازندران نیز پوشیده از برف است.