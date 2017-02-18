  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران:

۶ اکیپ فنی - عملیاتی برق از غرب مازندران به گیلان اعزام شد

۶ اکیپ فنی - عملیاتی برق از غرب مازندران به گیلان اعزام شد

نوشهر – مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران گفت: شش اکیپ فنی - عملیاتی با تجهیزات برقی از شرکت توزیع برق غرب مازندران به استان گیلان اعزام شد.

کیوان فرح زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اقدامی شش اکیپ متشکل از ۲۰ نفر از نیروهای فنی - عملیاتی ماهر و مجرب از شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به منظور اصلاح و بازسازی شبکه‌های آسیب دیده و رفع خاموشی‌های ناشی از بحران بارش برف و باران به استان گیلان اعزام شدند.

وی افزود: اکیپ‌های کمک رسانی از ظهر پنجشنبه مجهز به بالابر و خودروهای عملیاتی کمک دار به آستانه اشرفیه اعزام و بر اساس گزارش‌های رسیده از سرپرست اکیپ‌ها عملیات‌هایی چون رفع اتصالی‌ها، رفع خاموشی‌ها و سیم پارگی‌های خطوط ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف، اصلاح جمپرها، اصلاح و بازسازی فیدرهای معیوب فشار متوسط، مهار تیرهای شکسته و رفع خاموشی‌های مشترکین گروهی و تک مشترک ازجمله اقدامات اکیپ‌های اعزامی بوده است.

 شایان ذکر است هم اکنون منطقه غرب مازندران نیز پوشیده از برف است.

کد مطلب 3910373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها