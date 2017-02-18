به گزارش خبرنگار مهر، این رمان در سال ۱۳۹۳ با ترجمه بهرنگ رجبی، توسط نشر چشمه منتشر شده است و در نسخه صوتی آن، صدای هنرمندانی همچون نیما رییسی، سارا بهرامی، محمدرضا علیمردانی، حسین عرفانی، تورج مهرزادیان، مجید آقاکریمی، آشا محرابی و پرویز بهرام را در قالب شخصیتهای داستان میشنویم.
در این اثر که ساحل کریمی از صداپیشگان رادیو و دوبله آن را تهیه و کارگردانی کرده است، از مرز یک داستانخوانی صرف عبور میکنیم و با استفاده درست از هنر بازیگران، زندگی، هیجان و پویایی نهفته در داستان به خوبی نمایان میشود.
این اثر شنیداری به هیچ وجه یک نمایش رادیویی و حتی برداشتی آزاد از داستان «پستچی همیشه دو بار زنگ میزند» نیست، بلکه واژه به واژه داستان را بیهیچ کم و کاستی به گوش مخاطب میرساند.
رمان یادشده به واسطه نسخه مشهور سینمایی خود، سالهاست که برای مخاطب ایرانی آشنا بوده و در بسیاری از آثار سینمایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره شده است؛ با توجه به اینکه نام این رمان در لیست کتابهایی که پیش از مرگ باید خوانده شود، آمده است، خیلی دیر به فارسی ترجمه شده، اما در نسخه شنیداری آن که تجربهای متفاوت به شمار میرود، میتوان ذهن مخاطبان را بیشتر به تخیل و تصور شخصیتها، حوادث متعدد و لحظههای ناب این داستان، واداشت.
جیمز ام. کین در سال ۱۹۳۴ میلادی رمان «پستچی همیشه دو بار زنگ میزند» را منتشر کرد و عواملی همچون ریتم پرشتاب، زبان محاوره و تعلیقهای مداوم، آن را به یکی از ماندگارترین آثار ادبیات داستانی آمریکا تبدیل کرده است. ترجمه این کتاب به ۲۸ زبان دنیا و تاثیر آن بر سینماگران و نویسندگانی همچون آلبر کاموتنها بخشی از موفقیتهای این رمان محسوب میشود.
اسامی هنرمندانی که صدایشان را در قالب شخصیتهای داستان میشنویم، عبارت است از: نیما رییسی، سارا بهرامی، محمدرضا علیمردانی، مجید آقاکریمی، آشا محرابی، کسری کیانی، شمسی صادقی، امیر منوچهری، امیربهرام کاویانپور، پویان مقدم، محمود اسماعیلیان، بهزاد ابطحی، و با حضور حسین عرفانی، تورج مهرزادیان، تورج نصر و پرویز بهرام، تهیهکنندگی و کارگردانی این اثر را نیز ساحل کریمی بر عهده دارد.
نسخه شنیداری «پستچی همیشه دو بار زنگ میزند» روز جمعه ششم اسفند از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در مراسم با حضور هنرمندان این اثر در کافه ایدما واقع در سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی غربی، نبش کوچه نهم رونمایی میشود.
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