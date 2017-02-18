اروپا خواستار همکاری با مسکو در مبارزه با داعش و حملات سایبری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان امروز در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که علیرغم وجود برخی چالش ها در روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه، همکاری میان دو طرف برای مبارزه با تروریسم از اهمیت وافری برخوردار است.

صدر اعظم آلمان در این باره تصریح کرد: مبارزه با تروریست های داعش از منافع مشترک طرفین به شمار می آید.

«آنگلا مرکل» در ادامه داد بر لزوم استفاده از کشورهای مسلمان برای مبارزه با تروریست های داعش نیز تأکید کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: می دانیم که ارتباطات در روسیه آنقدر با آزادی به انجام می رسد که مسکو جنگ هیبریدی (ترکیبی) را به عنوان شکلی از دفاع قلمداد می کند.

«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در ادامه همچنین از تمایل کشورش برای بحث پیرامون حملات سایبری و خبرهای جعلی با روسیه خبر داد.