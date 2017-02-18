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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد؛

ظریف خواستار حضور فعال‌تر سازمان ملل در بحران‌های منطقه شد

ظریف خواستار حضور فعال‌تر سازمان ملل در بحران‌های منطقه شد

وزیر امور خارجه کشورمان ظریف خواستار حضور فعال‌تر سازمان ملل متحد در بحران‌های منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «آنتونیو گوترس» دبیرکل سازمان ملل متحد، در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این دیدار موضوعات مختلف بین المللی و منطقه ای مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

وضعیت وخیم مسلمانان روهینگیا در میانمار، اوضاع در یمن، سوریه و عراق و نقش سازمان ملل متحد و دبیرکل آن از مهم ترین موضوعات این دیدار بود.

وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات خواستار حضور فعال تر سازمان ملل متحد در این بحران ها شد و آمادگی کشورمان را برای همکاری با دبیرکل و حمایت از تلاش های او اعلام کرد.

گوترس نیز با اشاره به توافق هسته ای بین ایران و ١+٥، برجام را عامل مهمی در صلح و ثبات بین المللی دانسته و حمایت خود و سازمان ملل متحد را از استمرار آن اعلام کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان از دعوت وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به تهران استقبال کرده و گفت: در اولین فرصت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهم کرد.

کد مطلب 3910727

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