به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «آنتونیو گوترس» دبیرکل سازمان ملل متحد، در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این دیدار موضوعات مختلف بین المللی و منطقه ای مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

وضعیت وخیم مسلمانان روهینگیا در میانمار، اوضاع در یمن، سوریه و عراق و نقش سازمان ملل متحد و دبیرکل آن از مهم ترین موضوعات این دیدار بود.

وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات خواستار حضور فعال تر سازمان ملل متحد در این بحران ها شد و آمادگی کشورمان را برای همکاری با دبیرکل و حمایت از تلاش های او اعلام کرد.

گوترس نیز با اشاره به توافق هسته ای بین ایران و ١+٥، برجام را عامل مهمی در صلح و ثبات بین المللی دانسته و حمایت خود و سازمان ملل متحد را از استمرار آن اعلام کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان از دعوت وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به تهران استقبال کرده و گفت: در اولین فرصت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهم کرد.