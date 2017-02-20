محسن محسنی نسب کارگردان و تهیه کننده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «شاخ کرگدن» گفت: با توجه به اینکه این فیلم ویژوال افکت های بسیار زیاد و خاصی دارد، انجام این مرحله از این فیلم همچنان ادامه دارد اما به احتمال زیاد هفته آینده آماده نمایش می شود.

وی افزود: ما برای اکران این فیلم با آمریکا، کانادا و چند کشور اروپایی قرارداد بسته ایم و با توجه به اینکه «شاخ کرگدن» به زبان انگلیسی ساخته شده است، می تواند با مخاطبان خارجی ارتباط خوبی برقرار کند. این را هم باید بگویم که ممکن است این فیلم ابتدا در خارج از کشور به نمایش در بیاید.

محسنی نسب در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به اینکه حجت الله ایوبی مدیریت خوبی در سازمان سینمایی دارد، عنوان کرد: ماندن حجت الله ایوبی در سازمان سینمایی می تواند باعث شود کارهایی که تا امروز پیش رفته در مسیر خود ادامه یابد در صورتی که اگر فرد دیگری به عنوان رییس سازمان سینمایی انتخاب شود باید از صفر شروع به کار کند.

این کارگردان بیان کرد: ایوبی مدیر کاربلد و شجاعی است و ما اهالی سینما هم به جای باندبازی و جناح بندی که در شان فرهنگ و مدیریت ما نیست باید به سازمان سینمایی و رییس آن برای بهبود امور کمک کنیم. من چندی پیش هم در برنامه «هفت» اعلام کردم که ایوبی با حسن نیت کار می کند اما مثل هر سیستم کاری دیگر به طور طبیعی یک سری نقاط قوت و یک سری مشکلات در نوع کار خود دارد. به هر حال باید توجه داشته باشیم که برخی از مشکلات به شاکله کلی سینما باز می گردد.

محسنی نسب درباره اینکه چرا نباید یکی از اهالی سینما مدیریت سازمان سینمایی را برعهده داشته باشد، عنوان کرد: یکی از دلایلی که من فکر می کنم رییس سازمان سینمایی نباید از اهالی سینما باشد به این دلیل است که ممکن است باندهای تشکیل شود و تنها افرادی را که هم سو و هم جهت با آنها هستند در گروه خود راه دهند برای مثال در دورانی که جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی بود افرادی که در جناح او بودند امکان کار کردن بیشتری داشتند و طیف های دیگر در حاشیه بودند. حتی به یاد دارم زمانی که سیف الله داد رییس سازمان سینمایی شد در هفته اول ریاستش ۲۷ فیلم را متوقف کرد زیرا با ساخت فیلم های اکشن مخالف بود و فیلم های متوقف شده هم همگی اکشن بودند. وقتی فردی که از اهالی سینما است رییس سازمان سینمایی می شود، امکان دارد این آسیب هم پیش آید که طبق سلیقه سینمایی او تولیدات پیش روند.

کارگردان «یاس های وحشی» در پایان اظهار کرد: در پایان باید این نکته را هم بگویم که گاهی اوقات اطلاعات غلط به آقای ایوبی در مقام سازمان سینمایی داده می شود که این موضوع باید اصلاح شود.