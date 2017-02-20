حمید شریف رازی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و تکمیل مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس به عنوان بزرگترین واحد در دست ساخت بنزین سازی در بین پالایشگاه های نفت کشور، گفت: هم اکنون پیشرفت این طرح به بیش از ۹۰ درصد رسیده و واحد تصفیه نفتای سنگین این پروژه بهمن ماه امسال در مدار بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه امسال واحدهای یوتیلیتی و مخازن ذخیره سازی این طرح راه اندازی شود، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی تا اواسط سال آینده واحد بنزین سازی (ایزومریزاسیون) این مجتمع بنزین سازی به بهره برداری خواهد رسید.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع این طرح عظیم افزایش و بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل کشور سال آینده به طور کامل آماده بهره برداری و افتتاح خواهد بود، بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه ظرفیت تولید بنزین یورو چهار کشور روزانه حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون لیتر افزایش می یابد.

شریف رازی با یادآوری اینکه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، کیفیت کل بنزین تولیدی پالایشگاه نفت بندرعباس به استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا ارتقا می‌یابد، افزود: تولید روزانه هشت میلیون لیتر گازوئیل یورو چهار از دیگر اهداف ساخت و بهره برداری از این طرح است.

در همین حال عباس کاظمی معاون وزیر نفت پیشتر با بیان اینکه با بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت بندرعباس ظرفیت تولید روزانه بنزین یورو چهار کشور از ٢٨ میلیون لیتر کنونی به ٣٦ میلیون لیتر افزایش می یابد، گفته بود: با بهره برداری از واحد بنزین‌سازی و واحدهای جانبی (CCR) پالایشگاه نفت بندرعباس بنزین یورو چهار قابلیت عرضه و توزیع در ٨٠ شهر کشور را دارد.

به گزارش مهر، طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس دارای ٩ واحد اصلی است که واحدهای تصفیه نفتای سنگین با ظرفیت ٢٥ هزار بشکه در روز، واحد تصفیه نفتای سبک با ظرفیت ٢١ هزار بشکه در روز، واحد تبدیل کاتالیستی با ظرفیت ٢٥ هزار بشکه در روز، واحد تصفیه نفت گاز با ظرفیت ٥٠ هزار بشکه در روز و واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت ١٢٠ تن در روز از واحد های مهم این طرح است.