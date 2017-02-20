به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور اظهار داشت: افزایش رشد سرمایه‌گذاری به ۱۲.۳ و مهار تورم به میزان ۷.۷ درصد از جمله نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۹۶ بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته که برای استان‌ها حدود ۸۵ میلیارد تومان افزایش اعتبار عمرانی را به دنبال خواهد داشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۷.۶ درصدی و کاهش رشد نقدینگی به ۲۰ درصد را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده خواند و گفت: بیشترین تغییر را در بخش درآمدهای نفت و گاز داریم که ۵۰ درصد رشد را به خود اختصاص داده است.

کاتب تصریح کرد: منابع درآمدی بودجه از ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: درآمد مالیاتی برای لایحه بودجه سال آینده از ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

زارع: «بودجه‌ریزی عملیاتی» در لایحه بودجه ۹۶ کلید زده شده است

همچنین رحیم زارع نماینده مردم آباده و نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت: سهم بودجه عمرانی کشور از ۶۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۷۳ هزار میلیارد تومان برای سال آینده افزایش یافته است که نشان می‌دهد از افزایش بودجه جاری جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به ۳۵ هزار میلیارد تومان از دیگر نکات مثبت لایحه است، خاطرنشان کرد: تحقق نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، آرزوی همه ما بوده است؛ از سال گذشته و به ویژه در بودجه امسال در پیوست ۴ لایحه، اهداف، هزینه‌ها و درآمدها مشخص شده و کلید بودجه‌ریزی عملیاتی در این دولت قفل زده شده است.