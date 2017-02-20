ذخایر ارزی چین به کمتر از ۳ تریلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «شینهوا»، چین که دارای بزرگترین ذخایر ارزی در جهان است، در ماه ژانویه با روند کاهشی ذخایر ارزی خود روبرو شد و این رقم، به ۲ تریلیون ۹۹۸ میلیارد دلار رسید.

این در حالی است که ذخایر ارزی فعلی چین، کمترین میزان از سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد محسوب می شود.

همچنین به گفته تحلیل گران اقتصادی، این پدیده می تواند بر روی میزان سرمایه گذاری، نرخ سود بانکی، رشد اعتباری و نیز موجودی بانکهای این کشور، تاثیر منفی بگذارد.

البته کارشناسان بازار معتقد هستند که اگر مقامات چینی، اقداماتی را اتخاذ کنند که موجب کاهش اعتماد به شرایط اقتصادی این کشور شود، می تواند بر روی ثبات مالی و اقتصادی چین اثر نامطلوبی را بگذارد.

بر همین اساس، یکی از دلایل کاهش ذخایر ارزی چین به اعمال سیاست تقویت ارزش یوان برمی گردد.