«توجه به دفاع، آموزش،بهداشت و تأمین اجتماعی»نقطه قوت بودجه ۹۶ است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مردم رشت در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۶با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۳۹۶ حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده است که علاوه بر آن نیز ۱۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای دولت پیشبینی شده که در مجموع ۲۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد را شامل میشود.
وی با بیان اینکه چهار بخش دفاع، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی به عنوان ارکان اصلی کشور، بخش اصلی بودجه ۹۶ را به خود اختصاص دادهاند، گفت: حقوق کارکنان دولت نیز ۱۰ درصد افزایش یافته که بیش از این امکان افزایش آن وجود نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای نخستین بار با افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، توجه خاص و ویژهای به اعتبارات استانها شده است.
جعفرزاده ادامه داد: در سال ۹۶، سطح معافیت مالیاتی کارکنان نیز از ۱.۵ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار طرحهایی که در سال ۹۶ خاتمه مییابد و اولویت دادن به طرحهای منطبق بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۱۳۹۶ است.
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