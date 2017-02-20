قیمت آجیل در قم نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است

حسین صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قیمت شیرینی و آجیل برای بازار شب عید، گفت: قیمت شیرینی در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است و اتحادیه قیمتی را تعیین نمی‌کند.

وی بیان کرد: شیرینی در بازار تنوع بسیاری دارد و به همین دلیل با توجه به تنوع در ذائقه‌ها نرخ‌گذاری صورت نمی‌گیرد و البته با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد به نظر می‌رسد که قیمت شیرینی در بازار تغییر نکند.

رئیس اتحادیه قنادان قم به قیمت آجیل در بازار اشاره و بیان کرد: در حال حاضر قیمت تخمه‌ها در بازار نسبت به سال گذشته ۳۰ الی ۳۵ درصد کاهش داشته و این به علت تولید بالا است و احتمال دارد که در بخش صادرات هم کاهش وجود داشته باشد.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه آجیل شاخصی که ایرانی‌ها از آن استفاده می‌کنند همان آجیل دارای بادام، پسته، فندوق و نخودچی است، گفت: به طور کل می‌توان گفت امسال افزایش قیمتی در آجیل‌ وجود ندارد.

وی ادامه داد: قیمت نخودچی و کشمش تقریبا ۲۰ درصد افزایش یافته که با توجه به کاهش قیمت در اقلام دیگر می‌توان به طور متوسط گفت که قیمت آجیل‌ تغییر قیمت نسبت به سال گذشته نداشته‌ است.

رئیس اتحادیه قنادان قم بیان کرد: آجیل در بازار در حد نیاز وجود دارد و نگرانی از این بابت احساس نمی‌شود.