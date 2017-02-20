تخلف بازیکن برزیلی پاس برای فیفا محرز است/هواداران نگران نباشند

محمدتقی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازیکن برزیلی پاس اظهار داشت: تخلف این بازیکن برای FIFA محرز شده و آن‌ها مورد پیگیری شده از سوی پلیس اینترپل را تائید کرده‌اند و تاج رئیس فدراسیون نیز دراین‌باره گفت‌وگو داشته است.

وی بااشاره به برگزاری جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال کشور پیرامون پرونده «کریدنس کلییر واترکوتو» بازیکن متخلف برزیلی پاس افزود: در این جلسه مفصل پیرامون این پرونده و وضعیت تیم پاس گفت‌وگو داشتیم ضمن اینکه باید قدردان رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان و عیوقیان رئیس هیئت فوتبال همدان باشم که در این جلسه همراهی لازم را داشتند.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه موضوع این بازیکن برزیلی قابل‌حل است و نسبت به تبرئه شدن باشگاه پاس امیدوار هستم، گفت: اشتباهاتی درگذشته پیرامون پیگیری این پرونده صورت گرفته و فیفا نیز بر اساس گذشته، رأی صادر کرده است.

رحیمی عنوان کرد: اینکه با این بازیکن در برزیل توافقی صورت گرفته به‌هیچ‌عنوان جایز نبوده و نیست چرا که این بازیکن تخلف بزرگی انجام داده و فدراسیون فوتبال نیز از منافع باشگاه پاس که منافع ملی است، دفاع لازم را خواهد داشت.

وی بابیان اینکه بودجه پاس به هر صورت بیت‌المال است و در برابر آن مسئول هستیم، عنوان کرد: به‌عنوان مسئول باید از مواضع باشگاه دفاع کنم چراکه این بازیکن کلاه‌برداری کرده و پلیس اینترپل نیز موضوع را تائید کرده و فیفا نیز توجه جدی به محرز شدن جرم از سوی پلیس بین‌الملل دارد و می‌توان به نتیجه لازم رسید.

رحیمی با اشاره به لزوم دفاع از حق پاس گفت: در این موضوع تنها تیم پاس مطرح نیست بلکه ناحقی در خصوص فوتبال ایران مشاهده می شود چراکه چرا باید پول مملکت را به بازیکنی بدهیم که تخلف آشکار داشته و تصور می‌کند با حیله‌گری می‌تواند به هدفش برسد.

وی یادآور شد: همه باید در سرانجام رساندن این پرونده همراه ما باشند و منافع ملی موردتوجه است و امیدوارم حق فوتبال کشورمان را بگیریم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به دیدار پاس برابر سردار بوکان بیان کرد: از تمامی هواداران می‌خواهم با حضور پرشور در ورزشگاه به تشویق تیم خود بپردازند.

رحیمی عنوان کرد: یک‌قدم تا صعود به مرحله دوم فاصله‌داریم و اتحاد و همدلی در این صعود نقش تعیین‌کننده دارد.