خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال قریب به ۲۵۲۶ تن زیتون در باغات استان کرمانشاه تولید شد و از این میزان ۲۰۷۲ تن برای کنسرو گیری به خارج از استان حمل شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه ۹۰ تن زیتون خام در استان فرآوری شده، افزود: در باغات شهرستانهای کرمانشاه، قصرشیرین، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب، دالاهو، گیلانغرب و ثلاث باباجانی تولید زیتون داریم.

شهبازی کرمانشاه را از مناطق مستعد تولید محصول زیتون دانست و گفت: کشت زیتون در استان سابقه هزار ساله دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد زیتون تولیدی در استان کرمانشاه خام فروشی می‌شود، افزود: اگر امکان فرآوری فراهم شود ۵ برابر ارزش افزوده و سودآوری خواهد داشت.

شهبازی با اشاره به وجود یک واحد فرآوری زیتون در استان کرمانشاه بیان کرد: ما نیاز به کارگاه های فرآوری برای کنسرو گیری زیتون در سطح شهرستانهای استان داریم.