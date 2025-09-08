سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در زمینه تولید زیتون، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال بیش از ۶ هزار تن زیتون از باغات استان برداشت خواهد شد که نشان‌دهنده جایگاه مهم کرمانشاه در تولید این محصول است.

وی افزود: در حال حاضر کرمانشاه دارای بیش از یک هزار هکتار باغ زیتون است که با رعایت اصول فنی باغبانی احداث و نگهداری می‌شوند و از نظر میزان و کیفیت تولید در سطح کشور اهمیت بالایی دارند.

کریمی بیشترین سطح زیر کشت زیتون در استان را مربوط به شهرستان دالاهو دانست و بیان کرد: شهرستان‌های سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود، قصرشیرین، گیلانغرب و پاوه نیز از دیگر مناطق تولید زیتون در استان پس از دالاهو محسوب می‌شوند.

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه درباره ارقام زیتون کشت‌شده در استان توضیح داد: ارقام زرد، روغنی، مانزانینا و کنسروالیا بیشترین درصد زیتون‌های تولیدی کرمانشاه را تشکیل می‌دهند.

وی همچنین به فرآوری محصول اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد از زیتون تولیدی امسال برای تهیه کنسرو و مابقی برای تولید روغن مصرف خواهد شد. عمده فرآوری محصول در کارگاه‌های سنتی و یک کارخانه فعال در استان صورت می‌گیرد.

کریمی با بیان اینکه برداشت زیتون در استان از دهم شهریورماه آغاز شده و تا اواخر فصل پاییز ادامه دارد، افزود: زیتون‌های تولیدی کرمانشاه به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، تنوع ارقام و رعایت اصول فنی در کاشت، داشت و برداشت، از کیفیت و مرغوبیت بالایی برای تولید کنسرو و روغن برخوردار است.