به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی رستمیان در رابطه با طرح دورکاری کارکنان، اظهار داشت: این طرح در دولت دهم اجرایی شد که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از سوی دولت یازدهم لغو شد؛ دولت دهم طرح دورکاری را در کاهش میزان ترافیک، صرفه جویی در هزینه‌های حمل ونقل و همچنین افزایش ماندگاری والدین در منزل و استحکام بنیان خانواده و ... موثر می دانست و دولت یازدهم هم ایجاد نارضایتی کارکنان، کاهش میزان بهره وری دستگاه های اجرایی، به خطر افتادن امنیت شغلی و.. را از جمله عوامل لغو این موضوع می داند.

وی بر لزوم رفع نواقص و ایرادات طرح دورکاری کارکنان تاکید کرد و گفت: می طلبد دولت تمامی معایب و مزایای این طرح را آنالیز و نسبت به بررسی کارشناسی فرآیند طرح اقدام و سپس نظر کارشناسانه در مورد آن را به مجلس ارائه دهد، دولت باید به گونه ای پیش رود که خروجی طرح نسبت به گذشته دقیق تر و کارآمدتر باشد.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عوامل موفقیت و شکست طرح دورکاری باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، تصریح کرد: هر چند نمی توان به طور کلی این طرح را طرح موفقی دانست و در مورد آن اظهارنظر کرد اما معتقد هستم اگر بسیاری از پرسنل و کارکنان دستگاه ها خانه نشین یا دورکار شوند دستگاه ها نه تنها با کمبود نیرو مواجه نمی شوند بلکه عملکرد آنها نیز روند بهتری به خود می‌گیرد در واقع حضور برخی کارکنان در دستگاه ها نه تنها هیچ فایده ای برای مجموعه ندارد بلکه برای مجموعه دردسرساز هم خواهند بود.

رستمیان ادامه داد: به طور معمول دولت‌ها در پایان عمر کاری خود تعداد زیادی نیرو بدون کار کارشناسی استخدام می کنند به عنوان مثال در شرکت دخانیات دو الی سه هزار نفر به کارگیری شد این در حالی است که مسئولان این مجموعه نسبت به این حجم نیرو گلایه داشته و نمی دانند با این حجم نیرو چه کار کنند.

وی با بیان اینکه برخی نسبت به دورکاری ذهنیت خوبی ندارند، تصریح کرد: به نظر می رسد اگر تغییراتی در این طرح ایجاد و معایب و ایرادات آن بررسی و رفع شود و همچنین به سوی کیفی، عملیاتی و اجرایی کردن آن گام برداریم می تواند مثمرثمر واقع شود.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس طرح دورکاری کارکنان را بررسی می کند، یادآور شد: مزایا و معایب دورکاری کارکنان باید بررسی شود؛ به طور قطع خروجی این طرح را در دولت های سابق و فعلی پیگیری خواهیم کرد؛ بهتر است دولت خروجی این طرح را در اختیار کمیسیون قرار دهد زیرا هر چه در رابطه با این طرح بررسی کردیم به خروجی قابل اتکا و مطمئنی نرسیدیم.

رستمیان با بیان اینکه بدون کارکارشناسی نمی توان در رابطه با طرح دورکاری اظهارنظر کرد، گفت: باید خروجی این طرح را ارزیابی کرد هر چند برخی مدعی هستند که اجرای این طرح در کشور فواید زیادی را برای کشور به همراه دارد.