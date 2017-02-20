تصویربرداری «شهرزاد ۲» از سر گرفته شد/ بازیگران در منزل بزرگ آقا

به گزاش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال «شهرزاد ۲» دوباره از سر گرفته شده است و این روزها عوامل به صورت شب کار سریال را ضبط می کنند.

ضبط سریال «شهرزاد ۲» مدتی متوقف شد و این روزها عوامل اصلی کار از جمله شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، پرویز فلاحی پور و همچنین مصطفی زمانی در لوکیشن منزل بزرگ آقا مشغول کار هستند.

فیلمنامه سریال «شهرزاد ۲» نیز همچنان در حال نگارش است.

فصل اول سریال «شهرزاد ۲» به کارگردانی حسن فتحی و سرمایه گذاری مشترک سیدمحمدهادی رضوی و محمد امامی سال گذشته در شبکه نمایش خانگی تولید شد و مخاطبان بسیاری پیدا کرد.