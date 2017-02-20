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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

ادامه نگارش فیلمنامه

تصویربرداری «شهرزاد ۲» از سر گرفته شد/ بازیگران در منزل بزرگ آقا

تصویربرداری «شهرزاد ۲» از سر گرفته شد/ بازیگران در منزل بزرگ آقا

تصویربرداری سریال «شهرزاد ۲» به کارگردانی حسن فتحی مجددا شروع شده است.

به گزاش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال «شهرزاد ۲» دوباره از سر گرفته شده است و این روزها عوامل به صورت شب کار سریال را ضبط می کنند.

ضبط سریال «شهرزاد ۲» مدتی متوقف شد و این روزها عوامل اصلی کار از جمله شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، پرویز فلاحی پور و همچنین مصطفی زمانی در لوکیشن منزل بزرگ آقا مشغول کار هستند.

فیلمنامه سریال «شهرزاد ۲» نیز همچنان در حال نگارش است.

فصل اول سریال «شهرزاد ۲» به کارگردانی حسن فتحی و سرمایه گذاری مشترک سیدمحمدهادی رضوی و محمد امامی سال گذشته در شبکه نمایش خانگی تولید شد و مخاطبان بسیاری پیدا کرد.

کد مطلب 3912566

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      بهترین سریال ایرانه

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