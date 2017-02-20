انفجار مین در خوزستان یک نفر را مجروح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه یک نوجوان در منطقه فکه شهرستان شوش که دام های خود را برای چرا برده بود بر اثر انفجار یکی از مین های باقی مانده از زمان جنگ، مجروح شد.

در این حادثه هر چند این نوجوان جان سالم به در برد ولی سر و صورت و برخی اجزای بدن وی آسیب دید ولی بیشترین حراجت ناشی از انفجار مین به قسمت دست چپ وی برمی گردد که پزشکان از احتمال قطع دست وی خبر داده اند.

فکه منطقه‌ای بیابانی در شمال‌غربی استان خوزستان و جنوب‌شرقی استلان ایلام است که از جنوب به چذابه و شهر بستان، از شرق به ارتفاعات میشداغ و رقابیه، از شمال‌غرب به عین خوش و شهر موسیان، از شمال‌شرق به برقازه و از غرب به استان العماره عراق منتهی می‌شود. فکه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود که بخش جنوبی آن جزو استان خوزستان و شهرستان دشت‌آزادگان محسوب می‌شود و بخش شمالی آن جزو استان ایلام و از توابع شهرستان دهلران است.

این منطقه یکی از مناطق درگیری دشمن متجاوز با رزمندگان اسلام است و هنوز مین های آن زمان در زمین باقی مانده است.