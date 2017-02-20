ارزش قرارداد «اس- ۳۰۰» با ایران به حدود یک میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی چمیزوف» (Sergey Chemezov) رئیس‌ شرکت روس تِک به رسانه‌ ها اعلام کرد که ارزش قرارداد ارائه سامانه‌ های دفاع هوائی «اس- ۳۰۰» به ایران به حدود یک میلیارد دلار رسید.

رئیس‌ شرکت روس تِک در این باره گفت: ما تحویل «اس- ۳۰۰» (به ایران) را به پایان رساندیم. هیچ برنامه دیگری برای ارسال تسلیحات روسی و یا هرچیز دیگری در دستور کار نیست.

لازم به ذکراست، قرارداد تحویل سامانه پیشرفته دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران در سال ۲۰۰۷ منعقد شد. بر اساس این قرارداد، مسکو متعهد شده بود که ۵ سامانه دفاع موشکی میان برد اس – ۳۰۰ به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار به ایران بفروشد. اما برنامه تحویل این موشک ها در سال ۲۰۱۰ و به بهانه اعمال تحریم های سازمان ملل متحد لغو شد.

در واکنش به این اقدام، ایران با درخواست غرامت ۴ میلیارد دلاری از روسیه، به دیوان بین‌المللی داوری در ژنو شکایت کرد تا این که روز دوشنبه ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۵ «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، با امضاء حکمی ممنوعیت تحویل سامانه‌های موشکی زمین به هوای اس-۳۰۰ به ایران را لغو کرد.