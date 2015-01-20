احتمال تحویل موشکهای اس 300 به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسکو ممکن است سامانه های دفاع موشکی اس300 را به ایران تحویل دهد.

بنا بر این خبر که توسط خبرگزاری روسی ریانووستی اعلام شده است در پی دیدار وزرای دفاع ایران، مسکو ممکن است سامانه ضد هوایی اس 300 را به ایران تحویل دهد.

ژنرال «لئونید ایواشوف» رئیس آکادمی علوم ژئوپلیتیک روسیه با اعلام این خبر گفت: گامی در مسیر همکاری در حوزه اقتصادی و فناوری تسلیحاتی با ایران برداشته شده است به ویژه سامانه های دفاعی مانند اس-300 و اس-400.

وی در ادامه افزود: ما احتمالا این سامانه ها را تحویل خواهیم داد.

شایان ذکر است با وجود امضاء قرار داد بین ایران و روسیه برای خرید این سامانه موشکی توسط ایران، روسیه تحت فشارهای غرب از تحویل این سامانه ضد هوایی به ایران خودداری کرده است.