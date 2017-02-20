به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه در سفره یکروزه به شهرستان هرسین با امام جمعه هرسین نیز دیدار کرد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار گفت: پوشیدن لباس روحانیت وظیفه دینی و مسئولیت پذیری روحانیون را دوچندان می کند.

وی افزود: پس از انقلاب هم هنوز مشکلات زیادی در کشور است و جزو کشورهایی هستیم که هنوز به درجات توسعه نرسیدیم.

رازانی با بیان اینکه، مردم مشکلات زیادی دارند که بسیاری از مردم این مشکلات را با روحانیون در میان می گذارند، گفت: انقلاب ۵۷ به دنبال جسارت به حضرت امام(ره) قبل از ۱۹ دی ۵۶ صورت گرفت و همچنین انقلاب مشروطیت به دنبال جسارت به روحانیت صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه، روحانیت همیشه محل احترام مردم بوده است، افزود: من افتخار دارم که رشته الهیات و زیر گروه فلسفه و کلام خوانده ام که با قرآن و نهج البلاغه همچنان ارتباط دارم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آیات قرآن گفت: از جمله کفاره گناهان بزرگ، رسیدن به داد بیچارگان و نفس دادن به آنها است.

وی خاطرنشان کرد: طبق تعبیری که آقای زنگنه(وزیر نفت) داشت ما آخر ماه برای پرداخت یارانه ها عزادار هستیم و ماهی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت می شود که البته بیش از نصف یارانه بگیرها مستحق دریافت یارانه نیستند و دولت هم قادر به حذف آنها نیست، که اگر آنها کنار بروند ما می توانیم در بحث عمران بیشتر کار کنیم.

رازانی گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان برای کل استان در سال بودجه داریم که ۸۵ درصد از این مقدار جاری و ۱۵ درصد در بخش عمران است.

وی با بیان اینکه دو سه سازمان داریم که در عمل به یک سرعت گیر تبدیل شده اند گفت: یکی از این سازمان ها، محیط زیست است که می خواهد محیط زیست را کنترل کند. بنابراین پیگیری این سازمان ها، جلوی برخی کارها را می گیرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: یکی دیگر از این سازمان ها میراث فرهنگی است که به بهانه آثار تاریخی جلوی بسیاری از احداث ها و پروژه ها را می گیرد که سبب می شود به کندی کارها پیش رود.

وی تصریح کرد: علت عدم توسعه بیستون هم همین امر است که میراث فرهنگی اجازه توسعه نمی دهد.