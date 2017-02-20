یکی از معضلات هرسین راه آن است/۴ بانده شدن مسیر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز دوشنبه در حاشیه سفر یکروزه به شهرستان هرسین در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان هرسین که در محل فرمانداری هرسین برگزار شد، در خصوص مشکل تامین آب شرب شهرستان هرسین که موجب دلهره و نگرانی بین مردم شده بود، گفت: برای رفع این مشکل طرح‌های مختلفی تهیه شده که برای عملیاتی شدن نیازمند تامین اعتبار بود و ما تلاش کردیم که تامین اعتبار کنیم.

وی افزود: خوشبختانه تامین اعتبار در سفرهای رئیس جمهور به میزان میزان ۶.۵ میلیارد تومان صورت گرفت برای اینکه اگر این منبع با فرض اینکه خدای نکرده مجددا آب دچار مشکل شد، بتوانیم تصفیه مخصوص به عمل آوریم.

بهره‌برداری از پروژه تامین آب شرب هرسین ظرف ۴ ماه

رازانی ادامه داد: کار هم اکنون در حال انجام است و حداکثر ظرف ۴ ماه چون تامین اعتبار هم صورت گرفته است، و پیمانکاران هم در مرحله انتخاب هستند، این پروژه به بهره برداری برسد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برای کار میان مدت هم باید از یک فاصله ای حدود ۸ کیلومتر ۲ حلقه چاه حفر شود و این مسیر لوله کشی شود و چنانچه به من گزارش دادند حدود ۳۰۰ متر اختلاف ارتفاع از نقطه ای که چاه ها حفر می شود، است که این هم حدود ۱۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و ضمن مجوز کارگروه های ذیربط دولت روی پروژه جدید است، اما من چون پروژه اضطراری بوده امروز از مدیرعامل آب منطقه ای خواستم که کار تشریفات این پروژه را انجام دهند.

وی ادامه داد: طراحی این پروژه صورت گرفته و آن را با مختصر اعتباری که در استان وجود دارد شروع می کنیم ولی به امید خدا برای سال بعد به صورت جدی تامین آب میان مدت را هم در برنامه می گذاریم.

رازانی گفت: در خصوص سه راهی هرسین نیز همانگونه که استحضار دارید هفته گذشته وزیر راه مهمان ما بود و هم سه راهی هرسین و هم راه را به او نشان دادیم.

وی افزود: این پروژه یک مشکلی داشت و پروژه ای که تحت عنوان بزرگراه شمال غرب- جنوب غرب کشور بود، طی سال های گذشته قطعه هرسین- نورآباد جزو این پروژه نیامده بود و پیگیری کردیم و این قطعه هم در قانون بودجه سال بعد درج شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برای اجرای این پروژه مشکل کمبود اعتبار داشتیم، گفت: الان در واقع یکی از معضلات مهم هرسین این راه است.

وی افزود: به این ترتیب که ذکر شد موضوع اساسی حل شده و برای سال بعد تامین اعتبار خواهد شد. ضمنا در حال پیگیری هستیم که به صورت کوتاه مدت هم اعتبارات بهتری را جذب کنیم.

توانستیم ۸ میلیارد تومان برای اجرای پروژه راه هرسین بگیریم

رازانی گفت: برای تامین اعتبار پروژه هم اکنون یک ۸ میلیارد تومان را توانستیم بگیریم و ۴ بانده شدن این مسیر هم حداقل تا خود هرسین، از سه راهی هرسین تا هرسین و بعد هم به سمت نورآباد به فاصله نه خیلی زیادی انجام می شود.

وی افزود: البته یک پل هایی مثل پل روستای چهر در مسیر داریم که یک مقدار کار اجرائی آن بیشتر طول می کشد، اما همکاران راه و شهرسازی در حال مناقصه برای آن هم هستند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در خصوص پروژه سه راهی هرسین هم که یک پروژه بزرگ است، از آقای وزیر راه و شهرسازی هم قول مساعد گرفتیم که یک تقاطع غیر همسطح در محل تلاقی جاده هرسین و کرمانشاه پی گیری کنیم و هر چه زودتر بتوانیم اجرا کنیم.

تخصیص وام برای خروج کرپ ناز از رکود

وی یادآور شد: هم چنین دولت در نظر دارد این مسیر را به آزاد راه از بندر امام در جنوب تا تبریز و بازرگان در شمال تبدیل کند که طرف های خارجی هم در این رابطه مشغول مذاکره هستند.

رازانی افزود: هم چنین در محدوده بیستون برای کارخانه کرپ ناز با بانک ملت برای پرداخت وام توافق کردیم تا این کارخانه از خطر تعطیلی دور شود.

استاندار کرمانشاه گفت: پتروشیمی هرسین نیز با ۲۰ میلیارد دلار و ایجاد ۱ هزار شغل شروع به کار کرده که در این رابطه از صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی وام دریافت شده که بتوان کار انجام داد.