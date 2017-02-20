به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه در ادامه سفر یکروزه خود از پروژه توسعه و مرمت امزاده مهدی(ع) شهرستان هرسین بازدید کرد.

حجت الاسلام آیت عباسیان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبر نگار مهرگفت: این صحن روباز زیارتی برای تجمعات و مراسمات مذهبی پیش بینی شده است.

وی افزود: جهت اجرای این پروژه با بسیج سازندگی استان رایزنی هایی صورت گرفته که طی آن قرار است این مکان زیارتی در مسافتی بالغ بر ۱۰ هزار متر تاسیس شود.

حجت الاسلام عباسیان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه قسمتی از صحن این امامزاده در ۲ طبقه توسعه پیدا می کند، تقریبا می توان گفت ۱۶ هزار متر بنای این امامزاده خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، شروع عملیات اجرایی طرح را طی امسال عنوان کرد و افزود: ظرف مدت ۲ سال این طرح به بهره برداری خواهد رسید.

وی از رواق سازی، محوطه سازی و یکسان سازی قبور اطراف این امامزاده سخن گفت و بیان داشت: سازمان اوقاف و امورخیریه در ابتدای طرح ۲ میلیارد تومان بودجه برای این کار در نظر گرفته است این درصورتی است که برای تکمیل طرح به ۴ میلیارد تومان نیاز داریم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه ادامه داد: تکمیل این امامزاده منوط به تامین منابع مالی از محل کمک خیرین، سازمان اوقاف و منابع دولتی است.