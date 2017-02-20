حساسیت دستگاه های اجرایی همدان نسبت به محیط زیست افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی عصر دوشنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: در شرایطی که سرانه مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست ۱۱ درصد پهنه سرزمینی است میانگین مناطق تحت حفاظت این سازمان در همدان حدود ۲.۷ درصد از سطح استان است که صرفا به مناطق حفاظت شده اختصاص دارد و در این راستا تلاش در خصوص تنوع بخشی به مناطق چهارگانه موجود استان با توجه به ظرفیت های موجود در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی افزود: انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء منطقه حفاظت شده خانگرمز به عنوان اولین پناهگاه حیات وحش استان، شناسایی و معرفی منطقه گرین به عنوان منطقه شکار ممنوع، معرفی غار سراب و ذخیره گاه جنگلی گیان به عنوان اثر طبیعی ملی، معرفی رودخانه گاماسیاب به عنوان اولین رودخانه حفاظت شده استان و معرفی محدوده ارتفاعی ۲۰۰۰ متربه بالای کوهستان الوند به عنوان پارک ملی طی یک برنامه ۵ ساله از جمله اقدامات در این حوزه است تا سطح مناطق تحت حفاظت محیط زیست استان به ۱۲ درصد برسد.

وی ادامه داد: مجموعه محیط زیست و ادارات تابعه به دبیرخانه محیط زیست تبدیل شده و وفاق و حساسیت دستگاه های اجرایی استان نسبت به محیط زیست افزایش یافته است.

محمدی با تشریح اقدامات انجام شده در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، اولویت نخست حفاظت محیط زیست استان همدان، تصحیح فرآیندها و احیای کارگروه های تعطیل شده، همچنین احیای مطالبات زیست محیطی بر اساس قوانین و فرایندهای موجود بود.

وی اظهار کرد: تدوین و تصویب برنامه مدیریت پسماندهای پنج گانه استان، فعال کردن دبیرخانه پسماندهای ذیربط در دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، جهش چشمگیر در بهبود مدیریت پسماندهای عفونی توسط دانشگاه علوم پزشکی با استقرار دستگاه های بی خطر ساز پسماند در بیمارستان ها، جانمایی پسماندهای ویژه از طریق مشاور و تصویب نتیجه در کارگروه، تجدید نظر در مکان نمایی محل دفع پسماندهای عادی و جهت دهی برنامه های مربوط در این راستا و تشکیل کارگروه مدیریت پسماند در تمامی شهرستان های استان از دستاوردهای تشکیل کارگروه مدیریت پسماند استان همدان است.

وی بیان کرد: گام بعدی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، برجسته نمودن وظایف دستگاه ها در راستای احیای مشارکت بخش دولتی در حفظ محیط زیست بود.

وی گفت: در این راستا تفاهم نامه های متعددی با ادارات و سازمان های دولتی منعقد شد.

محمدی با اشاره به فعالیت‌هایی که برای احیای تالاب آق گل انجام شده، عنوان کرد: در این زمینه پیگیری‌های خوبی داشتیم چراکه بعد از گذشت ۷ سال از بحران در این تالاب کاری انجام نشده بود، اما با تلاش‌های صورت گرفته امروز تالاب شرایط خروج از بحران را شروع کرده است.

وی آب و پسماند را از موضوعات مهم محیط زیست استان عنوان کرد و گفت: کاهش ۲۵ درصدی حریق در مناطق تحت مدیریت استان، راه اندازی سرویس فوریت های زیست محیطی با تشکیل ۵ اکیپ آنکال و پیگیری نصب سیستم پایش آنلاین در ۶ واحد صنعتی از جمله اقداماتی است که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان طی دولت تدبیر و امید انجام شده است.