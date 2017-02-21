رئیس سازمان میراث فرهنگی وارد استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور صبح سه شنبه در حالی برای بازدید از چند طرح گردشگری وارد استان سمنان شد که در ورودی شهرستان آرادان مورد استقبال مهدی زندیه وکیلی معاون امور عمرانی استانداری سمنان و حسین خواجه بیدختی مدیرکل صنایع دستی استان قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری هم اکنون با حضور در کاروانسرای ده نمک از این مجموعه تاریخی بازدید کرد.

احمدی پور قرار است در این سفر با فعالان صنعت گردشگری استان سمنان دیدار و پیرامون ظرفیت های حوزه گردشگری و صنایع دستی بحث و گفتگو کند.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا دیگر برنامه معاون رئیس جمهور است.

احمدی پور عصر امروز به تهران باز خواهد گشت.