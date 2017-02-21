پخش مسابقه تعاملی «یک، دو، شما» در نوروز از رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا افتخاری مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران گفت: در این مسابقه تعاملی شرکت کنندگان مراحل ساخت یک برنامه را اعم از گزارشگری، نویسندگی، دعوت از مهمان، انتخاب موسیقی، هماهنگی و... را خود انجام می دهند و مهدی ساعی تهیه کننده مسابقه «یک، دو، صدا» به عنوان مشاور در کنار تیم های شرکت کننده قرار می گیرد.

افتخاری با بیان اینکه برای اولین بار است که این اتفاق در برنامه های رادیویی رخ می دهد، گفت: ۹ تیم ۴ نفره در رقابتی فشرده ۱۸ برنامه می سازند که در نهایت با رای مستقیم مخاطبان گروه برنده معرفی می شود.

وی در پایان گفت: شرکت کنندگان این مسابقه از میان حاضران مسابقه «یک، دو، صدا» انتخاب شده اند.

«یک، دو، شما» در ۱۸ برنامه ساعت ۹:۳۰ صبح در ایام عید از رادیو ایران پخش می شود.