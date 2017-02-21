مداخله روسیه در سوریه خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان در گفتگو با روزنامه زوددویچه سایتونگ مدعی شد که هر گونه اقدام و مداخله روسیه در امور مربوط به سوریه هشدار آمیز بوده و بسیار خطرناک است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه خواهان برقراری صلح در این کشور است، گفت: رئیس جمهوری سوریه هیچ آینده سیاسی نداشته و باید از قدرت کناره گیری کند.

وزیر امور خارجه عربستان همچنین ادعا کرد: اسد می تواند ۳ ماه، ۶ ماه و حتی ۳ سال هم در قدرت بماند اما نکته این است که وی نمی تواند تا ابد مسئولیت سیاسی در سوریه را بر عهده داشته و به نحو احسن آن را به اجرا در آورد.

این مقام سعودی با هدف سرپوش گذاشتن برحمایت های مالی و تسلیحاتی ریاض از گروه های تروریستی در سوریه از آغاز بحران این کشور تاکنون مدعی شد: کسی که سبب کشته شدن شمار زیادی از مردم و آوارگی میلیون ها نفر شده و کشوری ویران در اختیار دارد، نمی تواند از آینده سیاسی موفقی برخوردار باشد.

الجبیر در ادامه اظهارات مضحکانه خود بر آمادگی عربستان برای مقابله با گروه تروریستی داعش تاکید کرد.