مداخله روسیه در سوریه خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان در گفتگو با روزنامه زوددویچه سایتونگ مدعی شد که هر گونه اقدام و مداخله روسیه در امور مربوط به سوریه هشدار آمیز بوده و بسیار خطرناک است.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه خواهان برقراری صلح در این کشور است، گفت: رئیس جمهوری سوریه هیچ آینده سیاسی نداشته و باید از قدرت کناره گیری کند.
وزیر امور خارجه عربستان همچنین ادعا کرد: اسد می تواند ۳ ماه، ۶ ماه و حتی ۳ سال هم در قدرت بماند اما نکته این است که وی نمی تواند تا ابد مسئولیت سیاسی در سوریه را بر عهده داشته و به نحو احسن آن را به اجرا در آورد.
این مقام سعودی با هدف سرپوش گذاشتن برحمایت های مالی و تسلیحاتی ریاض از گروه های تروریستی در سوریه از آغاز بحران این کشور تاکنون مدعی شد: کسی که سبب کشته شدن شمار زیادی از مردم و آوارگی میلیون ها نفر شده و کشوری ویران در اختیار دارد، نمی تواند از آینده سیاسی موفقی برخوردار باشد.
الجبیر در ادامه اظهارات مضحکانه خود بر آمادگی عربستان برای مقابله با گروه تروریستی داعش تاکید کرد.
نظر شما