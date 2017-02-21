  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

عادل الجبیر مدعی شد؛

مداخله روسیه در سوریه خطرناک است

مداخله روسیه در سوریه خطرناک است

وزیر امور خارجه عربستان در گفتگویی مدعی شد که مداخله روسیه در امور سوریه بسیار خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان در گفتگو با روزنامه زوددویچه سایتونگ مدعی شد که هر گونه اقدام و مداخله روسیه در امور مربوط به سوریه هشدار آمیز بوده و بسیار خطرناک است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه خواهان برقراری صلح در این کشور است، گفت: رئیس جمهوری سوریه هیچ آینده سیاسی نداشته و باید از قدرت کناره گیری کند.

وزیر امور خارجه عربستان همچنین ادعا کرد: اسد می تواند ۳ ماه، ۶ ماه و حتی ۳ سال هم در قدرت بماند اما نکته این است که وی نمی تواند تا ابد مسئولیت سیاسی در سوریه را بر عهده داشته و به نحو احسن آن را به اجرا در آورد. 

این مقام سعودی با هدف سرپوش گذاشتن برحمایت های مالی و تسلیحاتی ریاض از گروه های تروریستی در سوریه از آغاز بحران این کشور تاکنون مدعی شد: کسی که سبب کشته شدن شمار زیادی از مردم و آوارگی میلیون ها نفر شده و کشوری ویران در اختیار دارد، نمی تواند از آینده سیاسی موفقی برخوردار باشد.

الجبیر در ادامه اظهارات مضحکانه خود بر آمادگی عربستان برای مقابله با گروه تروریستی داعش تاکید کرد.

کد مطلب 3913345
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حی IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اتفاقا روزی که امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم وبا قلدری جهانی و زیر سایه ارعاب به عراق افغانستان -سومالی لیبی و... لشکرکشی کرد اگر روسیه نمی هراسید امروز صحنه بین الملل اینقدر خونین نبود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها