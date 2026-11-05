به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از اردوی جهادی دندان‌پزشکی در دامغان، از پیش‌بینی ارائه ۸۰۰ خدمت دندان‌پزشکی به مددجویان این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این خدمات با حضور ۴۰ نفر از دندان پزشکان و کادر درمان در حال ارائه است.

وی افزود: این اردوی جهادی به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و با مشارکت گروه جهادی شهید سعید کاظمی آشتیانی از استان تهران در کلینیک برادران رضایی دامغان برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: ارتقای سلامت دهان و دندان مددجویان و فراهم کردن امکان بهره‌مندی آنان از خدمات تخصصی دندان‌پزشکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

ذوالفقاری اضافه کرد: این اردو از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه به مدت سه روز برگزار می‌شود و در این مدت خدمات جامع دندان‌پزشکی به مددجویان واجد شرایط ارائه خواهد شد.