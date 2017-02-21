به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «دیدار برگ» به کارگردانی فضل الله تاری به ششمین جشنواره بین المللی فیلم winter film awards در نیویورک راه یافت. این جشنواره از تاریخ ۲۳ فوریه تا ۴ مارس سال ۲۰۱۷ برابر با ۵ تا ۱۴ اسفند برگزار می شود و فیلمسازان مطرحی از سراسر دنیا در آن حضور دارند. این جشنواره شامل افتتاحیه، ورک شاپ های تخصصی و جلسات تخصصی در مورد فیلم است.

به مناسبت حضور فیلم «دیدار برگ» و ۲ فیلم دیگر از ایران با عنوان «رقص در آب» ساخته زهرا جعفری و با «من زندگی کن» به کارگردانی امیرحسین کتب زاده در بخش مسابقه، در تاریخ ۲۸ فوریه جلسه ای تخصصی با موضوع «فیلم مستقل ایرانی: فیلم، هویت و فضا» در سینما ویلج واقع در محله منهتن نیویورک برگزار می شود.

فضل الله تاری که به جشنواره دعوت شده اما به دلیل دستور ترامپ مبنی بر منع ورود مردمان هفت کشور به آمریکا نتوانسته است در جشنواره حاضر باشد، اعلام کرده که با تصمیم هیأت برگزاری جشنواره، قرار است که از طریق اسکایپ در این بحث شرکت کند. شهرام گیل آبادی نیز به همراه تاری در این پنل تخصصی و از طریق اینترنت به سوالات تماشاگران نیویورکی در مورد موضوع یاد شده پاسخ می دهد.

مستند «دیدار برگ» درباره بانویی سالخورده است که باور دارد روح همسرش در درختی کنار قبرش زنده است. او با درخت همچون همسر خود رفتار می کند.

این فیلم موفق به دریافت جایزه تماشاگران از هفدهمین جشنواره فیلم موندنس آمریکا شد. علاوه بر آن در چندین جشنواره بین المللی دیگر در بخش مسابقه قرار دارد.