مشکلات کنونی جهان اسلام نتیجه دوری از دستورات این دین الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی امروز سه شنبه در همایش نقش وحدت اسلامی در امنیت پایدار منطقه ای که با حضور علما و روحانیون شیعه و سنی استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در سنندج برگزارشد، گفت: یکی از راهبردهای امروز دشمنان این است که مسلمانان را به جان هم بیاندازند تا بدین گونه برآنها حکومت کنند.

وی با اشاره به اینکه حکومت دشمنان اسلام بر مسلمانان مساوی با ایجاد تفرقه بین آنهاست، بیان کرد: تمامی تفرقه ها و مشکلات کنونی که در جهان اسلام ایجاد شده نتیجه دوری از دستورات دین مبین اسلام است.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر و سلیقه ها را باید برای رسیدن به هدف بزرگ کنار بگذاریم، بیان کرد: دشمن به طور مشترک علیه مسلمانان متحد شده است و مسلمانان نیز باید برای مقابله با آنها اتحاد داشته باشند

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهارداشت: وحدت عامل مقابله با دشمن است و به همین دلیل دشمن تفرقه ایجاد می کند تا بر مسلمانان غلبه کند.

آیت الله شاهرودی عنوان کرد: حتی گروه هایی مثل داعش، تکفیری ها و فتنه گران فریب خوردگان دشمنان اسلام هستند.

وی با بیان اینکه مسلمانان باید ید واحده ای علیه دشمنان اسلام باشند، ادامه داد: وحدت نعمت بزرگی برای مسلمانان است و اگر به آن توجه می کردیم وضعیت بهتری داشتیم.

وی اظهار داشت: اگر به سخنان و اندرزهای پیامبر اکرم(ص) توجه می کردیم مشکلات کنونی را در دنیای اسلام شاهد نبودیم.

