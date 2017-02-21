به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیب‌الله بیطرف امروز سه شنبه در نشست اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: پروژه دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی با حمایت وزارت نفت به بهره برداری رسید و دارای فضای آزمایشگاهی و فرصتی برای تربیت متخصصین رشته نفت و پتروشیمی است.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اشاره به ظرفیت و قدمت بالای دانشگاه رازی گفت: دانشگاه های کشور با توجه به رشد و توسعه ای که در دهه های اخیر ایجاد شده اکنون نقش موثرتری در توسعه ملی دارند.

دکتر بیطرف بیان کرد: ما از نظر تعداد محقق با سرانه دنیا فاصله داریم اما از نظر فارغ التحصیلان و فناوری و آموزشی از وضعیت خوبی برخورداریم.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب تاکنون انتظاری که از دانشگاه های دهه چهارم می رود حرکت به سمت پژوهش محوری و دانش بنیان برای کسب فناوری و توسعه است و اگر این جهت گیری را در دانشگاه ها نهادینه کنیم در کنار صنعت نقش خوبی ایفا خواهند کرد.

دکتر بیطرف با بیان اینکه ارتباط صنعت با دانشگاه واقعی است و از شعار فاصله گرفتیم، گفت: وزارت نفت حمایت های لازم را در این راستا بعمل خواهد آورد و باید وارد همکاری موثر و کاربردی بین دانشگاه و صنعت شویم.

بیطرف یکی از برنامه های وزارت نفت را سوق دادن دانشگاه به حضور در میادین و مخازن نفتی است. همچنین مگا پروژه میدان محور نیز تعریف شده و با ۹ دانشگاه قرار داد داریم تا بر روی میادین نفت و گاز کار و تحقیق نمایند و ظرفیت سازی برای پژوهش محور شدن و جذب فناوری در دانشگاه بوجود بیاید.

وی بیان کرد: دانشگاه رازی جزو آخرین دانشگاه هایی است که دارای انستیتو نفت و پتروشیمی شده و قدم دوم برای این دانشگاه ایجاد ظرفیت های تخصصی است و قرار است تا به عنوان دانشگاه اصلی به عنوان همکار و مشاور بین الملل که تخصص مهندسی مخزن دارد با وزارت نفت همکاری داشته باشد و طی قراردادهای بلندمدت ده ساله میدان محور این مهم صورت گیرد.

نظام نامه جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت مشکل گردش کار بروکراتیک دارد

بیطرف گفت: امیدواریم شرایطی ایجاد شود تا در افق ۱۰ تا ۱۵ سال اینده دانشگاه های کشور و بویژه رازی نه تنها در توسعه میادین نفت و گاز داخل کمک کار باشد بلکه به عنوان پیمانکار میادین بین المللی در اقصا نقاط دنیا فعالیت نماید.

وی با اشاره به اینکه برنامه وزارت نفت برای صنایع پایین دستی اجرای ۱۲ پروژه پژوهشی به صورت فناوری محور است، گفت: این مهم میان شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی نفت و گاز ایران با ۱۲ دانشگاه قرارداد منعقد شده است.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه مشکلات مال که دامن گیر همه وزارت خانه ها شده، افزود: قدرت مشارکت دانشگاه ها در طراحی مخازن نیاز مبرم برای پیمانکاران و توسعه میادین است.

وی عبور خط اتیلن از استان کرمانشاه را از جمله طرح های توسعه ای استان دانست و گفت: وزارت نفت قدم های واقعی برای نزدیک شدن به دانشگاه ها بر می دارد.

بیطرف گفت: مشکل نظام نامه جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت مشکل گردش کار بروکراتیک دارد و تصمیم گیری به سمت وزارت نفت است و ضرورت بازنگری به این نظام نامه احساس شده و در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

وی با اشاره به ایجاد شرایطی برای تسهیل در فرآیند فناوری و پژوهش گفت: تفویض اختیار به شرکت های اصلی و فرعی، سرعت دادن به این فرآیند در دست اقدام است و بازنگری در نظام نامه نیز تا دو ماه آینده انجام می شود.