«توتک و تراب» در مرکز صبا ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه انیمیشن «توتک و تراب» به کارگردانی شیوا حسن پور پنج شخصیت اصلی شامل پدر، مادر، مادربزرگ، توتک و تراب دارد.

داستان این مجموعه به قلم حسین معماری برای گروه سنی کودک به رشته تحریر درآمده که ماجراهای خواهر و برادری به نام های توتک و تراب را به تصویر می کشد که هر بار با خوردن یک شکلات وارد دنیای آرزوهای خود می شوند.

در دنیای آرزوها با مشکلاتی مواجه شده و دچار بحران می شوند. در این بحران به نکات مثبت زندگی و داشته های خود در دنیای واقعی پی می برند و با رسیدن به نکات مثبت و ذکر جمله مثبتی به دنیای واقعی خود باز می گردند.

تا به حال دو قسمت از این مجموعه تولید شده و به تهیه کنندگی و کارگردانی شیوا حسین پور در ۷ قسمت ۱۰ دقیقه ای با تکنیک استاپ موشن به سفارش مرکز صبا در حال ساخت است.

از عوامل این برنامه می توان به طراح کاراکتر توحید توانا، سازنده عروسک امید منصوری، شعله حسین پور و مهرزاد حسین پور، مدیر دوبلاژ علیرضا توکلی، آکسسوار شهره دهکردی و مژگان عسگری و... اشاره کرد.