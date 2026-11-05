به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل، روند اجرای طرح‌های مسکن و عمران شهری این استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت بیش از ۲۷ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در اردبیل مرور شد؛ بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون حدود ۲ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شده و برنامه‌ریزی لازم برای واگذاری حدود ۱۰ هزار واحد دیگر تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.

همچنین ضرورت تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها و اهمیت هماهنگی در تسریع روند اجرای آن‌ها ارزیابی شد.

علی خورسندیان در این دیدار با اشاره به رویکرد این بانک در حوزه مسکن اظهار داشت: بانک مسکن آمادگی دارد تا در راستای تسریع اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن همکاری و هم‌افزایی لازم را به کار گیرد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین افزود: تکمیل به‌موقع زیرساخت‌ها و پیشبرد طرح‌های عمرانی نیازمند هماهنگی میان‌بخشی است و این بانک از روند اجرای طرح‌ها حمایت می‌کند.