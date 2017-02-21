تعرفه ترانزیت ریلی میان ایران و قزاقستان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در دیدار نمایندگان راه‌آهن ایران و قزاقستان، تفاهم‌نامه همکاری دو کشور درباره جذب بار و اعطای تخفیف جهت حمل کالای بیشتر صادراتی و ترانزیتی امضاء شد.

ابراهیم محمدی، معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن در این زمینه گفت: در این تفاهم نامه مقرر شد به منظور جذب جریان بار بیشتر به محور ریلی قزاقستان – ترکمنستان- ایران در مسیر اوزن – بالاشاک – سرختیاکا – آکیایلا – اینچه برون_سرخس، نرخ های تعرفه ای برای مسیرهای باردار برای دوره زمانی اول مارس ۲۰۱۷ تا پایان سال، تخفیفات ویژه داشته باشد.

به گفته وی، در این تفاهم نامه مقرر شد راه آهن قزاقستان در خصوص اعطای تخفیف جهت حمل کالای صادراتی ایران به قزاقستان و همچنین تخفیف کامل به کالاهای ترانزیت عبور از قزاقستان به کشورهای CIS، باید همکار و تعامل لازم را داشته باشد.

طبق اعلام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ تفاهم نامه فوق به امضای ابراهیم محمدی، معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن ایران و آرمان سلطانوف، معاون توسعه راه آهن قزاقستان رسید.