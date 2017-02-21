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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

شهادت مامور مرزبانی در حادثه ریزش بهمن

شهادت مامور مرزبانی در حادثه ریزش بهمن

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی، از شهادت یکی از ماموران مرزبانی در حادثه ریزش بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزت الله رشیدیان گفت: روز گذشته اکیپی از نیروهای هنگ مرزی ارومیه همزمان با اجرای ماموریت، رصد نوار مرزی و بررسی وضعیت مرزهای حوزه استحفاظی، به علت حرکت ناگهانی برف ها،  در مسیر ریزش بهمن قرار گرفته و ماموران در بهمن گرفتار شدند.

وی افزود: با حضور نیروهای امدادی و با استفاده از یک فروند بالگرد ناجا ، دو نفر از این اکیپ از زیر بهمن نجات یافته ولی سرباز وظیفه آرمان اکبری اهل استان زنجان شهرستان خرمدره  ، پس از جستجو در منطقه پوشیده از برف،  از زیر بهمن خارج و  با یک فروند بالگرد به مراکز امدادی انتقال یافت که متاسفانه این سرباز وظیفه شناس به شهادت رسید.

کد مطلب 3913644

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