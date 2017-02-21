شهادت مامور مرزبانی در حادثه ریزش بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزت الله رشیدیان گفت: روز گذشته اکیپی از نیروهای هنگ مرزی ارومیه همزمان با اجرای ماموریت، رصد نوار مرزی و بررسی وضعیت مرزهای حوزه استحفاظی، به علت حرکت ناگهانی برف ها، در مسیر ریزش بهمن قرار گرفته و ماموران در بهمن گرفتار شدند.

وی افزود: با حضور نیروهای امدادی و با استفاده از یک فروند بالگرد ناجا ، دو نفر از این اکیپ از زیر بهمن نجات یافته ولی سرباز وظیفه آرمان اکبری اهل استان زنجان شهرستان خرمدره ، پس از جستجو در منطقه پوشیده از برف، از زیر بهمن خارج و با یک فروند بالگرد به مراکز امدادی انتقال یافت که متاسفانه این سرباز وظیفه شناس به شهادت رسید.