مرکل برای اعمال نظر در سیاست واشنگتن در قبال روسیه در تلاش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در تلاش است تا در قبال سیاست های «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا در قبال روسیه اعمال نظر کرده و تاثیرگذار باشد.

این منبع خبری با بیان اینکه مناسبات واشنگتن-مسکو به چالش بزرگی در سیاست خارجی صدراعظم مرکل تبدیل شده، افزود: علی رغم اینکه ترامپ خواهان بهبود مناسبات دوجانبه با روسیه است اما در عین حال برخی شواهد حاکی از عدم تمایل کاهش تحریم های مسکو از سوی وی است و این به مسئله پر رنگی برای دولت آلمان نیز تبدیل شده است.

با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی در آلمان که تاثیر مستقیم بر انتخاب صدراعظم این کشور دارد باید گفت: چگونگی توازن سیاست میان آلمان و روسیه تاثیر بسزایی بر بخش سیاست خارجی برلین دارد.

رویارویی ترامپ با ناتو نیز از دیگر چالش هایی است که بی تاثیر بر سیاست خارجی آلمان نیست.