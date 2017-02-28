همایون اسعدیان رییس شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران نوروزی ۹۶ در سینماهای کشور گفت: فیلم های اکران نورزی در سال ۹۶، به جز فیلم «خوب، بد جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی که قرارداد آن چهار ماه پیش ثبت شده بود و البته این قرارداد برای اکران نوروزی در نظر گرفته نشده بود و قرار بود بعد از فیلم «ما همه گناهکاریم» اکران شود. «خوب، بد، جلف» نیز چهار هفته کف فروش دارد ولی با توجه به اینکه کف فروش خود را پر می کند بی شک وارد اکران نوروزی می شود. البته اگر این فیلم بعد از چهار هفته از کف فروش بیفتد بلافاصله یک فیلم در سرگروه زندگی جایگزین آن می شود.

وی با اشاره به اینکه برای اکران اول نوروز ۶ فیلم در سینماها نمایش داده می شود، ادامه داد: اکران ۵ فیلم دیگر که تا امروز ۳ فیلم آن ثبت نوروزی شده است و ۲ فیلم برای معرفی باقی مانده است، به احتمال زیاد از ۲۵ اسفند ماه در سینماهای کشور آغاز می شود و می توان گفت یک هفته قبل از نوروز ۹۶ اکران ها آغاز می شود. البته قرارداد این فیلم ها توسط پخش کننده و صاحبان فیلم ها با کف فروش ۳ یا ۴ هفته بسته شده است.

سقف اکران بهار و تابستان برای سرگروه ها ۷ هفته و در پاییز و زمستان سقف اکران برای سرگروه ها ۱۰ هفته است، اما کف فروش همان ۴ هفته است رییس شورای صنفی نمایش بیان کرد: سقف اکران بهار و تابستان برای سرگروه ها ۷ هفته و در پاییز و زمستان ۱۰ هفته است، اما کف فروش همان ۴ هفته است. البته این را هم بگویم که فیلم ها خارج از سرگروه می توانند ۱۰ هفته در سینماهای آزاد اکران شوند اما در سرگروه ها حتی اگر بعد از ۷ هفته یک فیلم فروش بالایی داشته باشد باز هم از سرگروه حذف می شود و اکران آن در سینماهای دیگر ادامه پیدا می کند. این امر هم به این دلیل است که به فیلم های دیگر نیز فرصت داده شود تا در سرگروه ها اکران شوند.

کارگردان فیلم «بوسیدن روی ماه» در پاسخ به این پرسش که بعضی از شرکت های پخش چند فیلم را برای اکران نوروزی معرفی کرده اند که این امر با مساله اکران دو فیلم از یک شرکت پخش در یک دوره اکران منافات دارد، تاکید کرد: دفاتر پخشی که تقاضای اکران نوروزی داشتند اکثرا تک فیلم بودند و یا خود تهیه کننده دفتر پخش داشته است مانند «ماجرای نیمروز» به تهیه کنندگی محمود رضوی که تنها متقاضی نمایش فیلم خود بود. در این میان تنها ۲ شرکت پخش فیلم بود که چند اثر را برای اکران نوروزی به شورای صنفی نمایش پیشنهاد داده بودند که شرکت پخش «هدایت فیلم» چهار فیلم و «فیلمیران» هفت فیلم برای اکران پیشنهاد داده بود اما ۱۲ فیلمی که برای اکران نوروزی مناسب دیده شد به گونه ای که از شرکت هدایت فیلم سه فیلم و از فیلمیران نیز ۳ فیلم در این لیست راه پیدا کرد.

وی ادامه داد: مصوبه و آیین نامه داخلی می گوید هر شرکت پخش، همزمان بیش از ۲ فیلم را نمی تواند اکران کند، به عنوان مثال در حال حاضر «فیلمیران» در لیست اصلی اکران نوروزی تنها فیلم «یک روز بخصوص» را دارد که اگر یک فیلم دیگر نیز برای اکران نوروزی قرارداد ببندد، به ۲ فیلم می رسد و هیچ مشکلی در این زمینه بوجود نمی آید.

اسعدیان در جواب این سوال که چیدمان فیلم ها برای اکران چگونه صورت می گیرد، گفت: در اکران نوروزی ۹۵، فیلم کمدی «من سالوادور نیستم» را داشتیم که مانند «خوب، بد، جلف» از اواخر بهمن ماه اکران شد و نمایش آن تا اکران عید ادامه داشت و فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» هم بود. البته در کنار این دو فیلم کمدی، چهار فیلم جدی که در میان آنها آثار تلخ نیز دیده می شد اکران شد که مثلا شامل «ابد و یک روز» بود که فروش بسیار خوبی داشت. «بادیگارد»، «کفش هایم کو» و «خشم و هیاهو» از دیگر آثاری بود که در اکران نوروز ۹۵ اکران شد.

وی ادامه داد: باور ما در شورای صنفی نمایش این است که اگر برای یک سال ۴ یا ۵ فیلم کمدی برای اکران آماده است، همزمانی اکران آنها نه تنها به خودشان لطمه می زند بلکه باعث می شود در طول سال از دیدن فیلم های کمدی محروم شویم. آرایش اکران به این معنا است که در طول سال فیلم های کمدی در زمان های مختلف مانند عید فطر، پاییز و ... اکران شوند تا این فضای گرم برای سینما را در طول سال داشته باشیم. البته ممکن است سازندگان فیلم ها دوست داشته باشند، زودتر به پول خود برسند و فیلم را اکران کنند، اما بی شک به اکران صدمه وارد می شود.

این کارگردان و تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: آرایش اکران در سال ۹۶، نسبت به سال ۹۵ فرق اساسی ندارد و می توان آن را یک آرایش موفق دانست. البته این را هم باید بگویم که شورای صنفی نمایش تنها در اکران نوروزی دخالت دارد و این دخالت هم به گونه ای است که از بین ۱۸ فیلم متقاضی اکران نوروز، ۱۲ فیلم را مناسب اکران نوروزی دانستیم. بعد از آن شورای صنفی هیچ دخالتی ندارد و این تهیه کنندگان و پخش کنندگان هستند که براساس توافق با سینماداران قرارداد خود را ثبت می کنند.

وی توضیح داد: باید به این مساله توجه کنید که برای اکران نوروزی باید یک پکیج متنوع سینمایی برای مخاطبان در نظر گرفته شود، یعنی مخاطب در کنار فیلم های کمدی و جذاب، فیلم های جدی را نیز مورد توجه قرار دهد، اتفاقا می توان گفت در طول اکران نوروزی، مخاطب با دیدن فیلم های خوب کمدی، مجاب می شوند تا دیگر فیلم های جدی را هم ببینند، به عنوان مثال در اکران نوروزی سال گذشته «بادیگارد»، «ابد و یک روز»، «خشم و هیاهو» فروش خوبی داشتند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در بخشی از صحبت های خود تاکید کرد که نگارش ۹۹ درصد از آیین نامه سال ۹۶ شورای صنفی نمایش به پایان رسیده است و به زودی در اختیار خانه سینما قرار می گیرد و در نهایت برای اجرا تصویب می شود.

برای اولین بار قیمت شناور برای سینماها را تست می کنیم یعنی قیمت بلیت فیلم با توافق پخش کننده و سینماداران، می تواند بین ۱۰ تا سقف ۲۰ هزار تومان شناور باشد اسعدیان گفت: نکته بعدی این است که قیمت بلیت سینماها در سال ۹۶ افزایش پیدا نکرده است، قیمت بلیت برای سینماهای ممتاز را ۱۰ هزار تومان و برای سینماهای درجه یک ۸ هزار تومان حفظ کرده ایم و شورایعالی تهیه کنندگان، انجمن سینماداران و کانون کارگردانان با این امر موافق بودند، اما برای اولین بار قیمت شناور برای سینماها را تست می کنیم. یعنی قیمت بلیت فیلم با توافق پخش کننده و سینماداران می تواند بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان شناور باشد. باور من این است که این اتفاق تنها می‌تواند برای ۲ یا ۳ فیلم در طول سال رخ دهد به عنوان مثال اگر فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در شروع اکران در چهار سالن بلیت ۱۵ هزار تومانی می فروخت، کسی مخالفت نمی کرد.

وی بیان کرد: ممکن است سال آینده چند فیلم داشته باشیم که بتواند از بلیت شناور استفاده کند، به عنوان مثال در هفته اول قیمت بلیت فیلم ۱۵ هزار تومان فروخته می شود که اگر از آن استقبال شد هفته دوم نیز همین گونه است و ممکن است در هفته های بعد قیمت بلیت به قیمت عادی آن برسد. البته این مساله شامل حال همه سینماها نخواهد شد.

این کارگردان تاکید کرد: در خارج از ایران سیستم پله کانی فروش بلیت سینما وجود دارد که هر سانس قیمت بلیت متفاوت است که البته در ایران این طرح اجرایی نمی شود. ما طرح قیمت شناور بلیت ها را ایجاد کردیم اما تصمیم گیری و ریسک پذیری آن برعهده سینمادار و پخش کننده فیلم است. ولی باز هم تاکید می کنم قیمت بلیت ها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ هیچ تغییر نکرده است.

اسعدیان با اشاره به اعتراض تهیه کننده فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» با این مضمون که برای اکران نوروزی درخواست نداده است، گفت: درباره فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» باید بگویم که وحید جلیلوند اعلام کرد که متقاضی اکران نوروزی این فیلم نبوده است، من به آقای جلیلوند توضیح دادم که کارگردان و یا تهیه کننده نباید متقاضی اکران نوروزی باشد بلکه دفتر پخش فیلم متقاضی اکران نوروزی بود و ما نامه تقاضا را همچنان داریم. در نهایت آقای جلیلوند اعلام کرد که نمی دانسته است دفتر پخش چنین تقاضایی کرده است که این یک سوءتفاهم برای اکران نوروزی بود.

وی در پایان درباره یک حاشیه که برای اکران فیلمش ایجاد شده است، توضیح داد: متاسفانه بعد از اعلام اکران فیلم «یک روز بخصوص» به کارگردانی من در اکران نوروزی، برخی از رسانه ها حاشیه‌سازی کردند. این درحالی است که قرارداد این فیلم از مدت ها قبل بسته شده است و فکر نمی کنم برای انتخاب این فیلم ظلمی صورت گرفته باشد. برخی از این سایت ها نوشتند که فیلم های دیگر من یعنی «۱۰ رقمی» و «بوسیدن روی ماه» نیز در عید اکران شده است، این درحالی است که هیچکدام از این فیلم در اکران نوروزی نبوده است و چنین نسبتی به من داده نشود.