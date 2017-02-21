تشکر از رای اعتماد به وزیر راه در جلسه بررسی بودجه

نادر قاضی‌پور در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۳ و ۳۱ قانون اساسی و ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: چرا سخنان نوبخت که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۶ پشت میکروفن مجلس حضور یافت اما درباره رای اعتماد مجدد مجلس به وزیر راه و شهرسازی صحبت کرد را قطع نکردید؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: ما خوشمان آمد وزیر راه و شهرسازی را استیضاح کنیم و دلایل خودمان را داشتیم.

پزشکیان در پاسخ به این تذکر گفت: خود شما هر وقت تذکر یا اخطار می دهید قبلش درباره همه چیز صحبت می‌کنید، ایشان نیز از رای مجدد مجلس به وزیر راه وشهرسازی از نمایندگان تشکر کرد. کجای این کار تذکر دارد؟

در ادامه محمود صادقی نماینده تهران در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: در حالی که رسیدگی به کلیات بودجه ۹۶ را در دستور کار داریم ولی نصف روزمان به حضور در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اختصاص یافت.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: نمایندگان برای نشستن در این کنفرانس صندلی برای نشستن نداشتند. شایسته بود تمهیدات لازم از قبل پیش‌بینی می‌شد. این مسئله موجب زیر سوال رفتن شان نمایندگان شد.

در ادامه مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، تذکر صادقی را وارد ندانست.