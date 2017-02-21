به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی گفت: فردی با مراجعه به مأموران انتظامی پاسگاه ماه فرخان شهرستان استهبان مدعی شد پدرش با یک دستگاه خودرو نیسان با فردی ناشناس که خریدار جو بوده است، از منزل خارج و تا کنون مراجعه نکرده است.

وی افزود: پس از بررسی موضوع و اطمینان یافتن از صحت خبر آدم ربایی، مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفته و پس از انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی متهمان که عرصه را بر خود تنگ دیده بودند، گروگان را در منطقه ای از شهرستان رها و از محل متواری می شوند.

وی تصریح کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی متهمان آغاز و در نهایت دو نفر که دارای سوابق متعدد کیفری بودند، در اطراف شهرستان استهبان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه با تحقیقات تکمیلی پلیس، متهم اصلی به هویت «ف-ق» در شهرستان نائین استان اصفهان شناسایی و توسط مأموران انتظامی دستگیر شد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه این افراد دو قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شد.

سردار گودرزی با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های انجام شده علت و انگیزه آدم ربایی را اختلافات خانوادگی عنوان کردند، گفت: افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.