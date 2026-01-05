به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین بساطی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال مراجعه یکی از شهروندان به مأموران انتظامی پاسگاه دهسرخ شهرستان مبارکه و اعلام گزارش گروگان‌گیری تعدادی از اعضای خانواده و نزدیکان وی، رسیدگی به موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس اظهارات شاکی، متهمان در ازای آزادی هر یک از گروگان‌ها، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان درخواست کرده بودند که با توجه به اهمیت و ابعاد موضوع، بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی از همان ساعات اولیه آغاز شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پلیس با انجام کارهای فنی، اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات متهمان، موفق شدند محل نگهداری گروگان‌ها را در یک منزل متروکه شناسایی کنند.

سردار بساطی تصریح کرد: با اعزام چند تیم عملیاتی از پلیس‌های تخصصی و مأموران پاسگاه انتظامی به محل مورد نظر، عملیات ضربتی و کاملاً هماهنگی انجام شد که در نتیجه آن، هر چهار نفر از اعضای باند گروگان‌گیری دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ۱۰ گروگان که به مدت ۸ روز در زیرزمین این منزل متروکه نگهداری می‌شدند، نجات یافته و بدون هیچ‌گونه آسیب جسمی، به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای متهمان گفت: پس از دستگیری اعضای باند، پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.