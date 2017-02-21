عراق نشست اوپک به منظور بررسی کاهش تولید نفت را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز سه شنبه نشست جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به منظور بررسی کاهش تولید نفت را خواستار شد.

حیدر العبادی در نشستی خبری در بغداد گفت: قیمت نفت همچنان پایین تر از سطح مطلوب است و پیش بینی ها نشان می دهد که قیمت ها تا سال ۲۰۱۹ به سطح مطلوب افزایش نخواهد یافت.

وی همچنین افزود: عراق خواهان کاهش تولید اوپک به منظور حمایت از قیمت نفت بود. اوپک به منظور تفاهم بر روی قیمت ها به یک نشست دیگر نیاز دارد.

العبادی همچنین گفت که عراق برای تامین بودجه خود به اوراق قرضه و وام نیازمند است چرا که قیمت نفت همچنان پایین است. وی ادامه داد: ما برای جبران کسری بودجه خود نیاز داریم که قیمت هر بشکه نفت به ۶۰ دلار افزایش یابد.