طرح ویژه نظارت برمراکز عرضه روغن موتور/دستورالعمل نوروزی ابلاغ شد

محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر با بیان اینکه انواع روغن موتور در گروه کالاهای اولویت دار و نظارتی این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قرار دارد، گفت: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و افزایش تقاضا برای انواع روغن موتور در این ایام، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور براساس برنامه ابلاغی از سوی سازمان اقدام به اجرای طرح نظارتی نوروز می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح از ابتدای اسفندماه سالجاری آغاز و تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، بازرسی و نظارت بر وضعیت بازار روغن موتور از حیث رعایت قوانین نظام صنفی، رسیدگی سریع و به موقع به گزارشها و شکایات مردمی و رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزود: طبق این بخشنامه، واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده روغن موتور موظفند ضوابط عمومی قیمتگذاری کالا مندرج در پورتال این سازمان به نشانی WWW. Cppo.mimt. gov.ir را رعایت کنند.

مولاخواه، اهمیت به قوانین و مقررات جاری کشور و پیشگیری از هرگونه برخورد تعزیری را از دیگر محورهای این طرح دانست و گفت: براین اساس، واحدهایی که به صورت عمده فروشی فعالیت می‌کنند موظفند کالای خود را با حداکثر سود ۳ درصد و واحدهای خرده فروش، با حداکثر سود ۱۲ درصد به فروش برسانند. البته سود کمتر و کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان مورد تقدیر و تأیید است.

مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت، ادامه داد: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تمام عرضه کنندگان کالا اعم از نمایندگی ها، عاملان و فروشندگان ملزم به رعایت نصب برچسب قیمت کالا و همچنین صدور فاکتور معتبر هستند.

وی هرگونه تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست محصولات که موجب فریب یا اشتباه مصرف کنندگان شود را ممنوع و اینکار را تخلف دانست و گفت: طبق این بخشنامه، عاملین فروش مجاز نیستند برای جلب مشتری، درباره محصولات خود بر خلاف واقع تبلیغ کنند، چرا که در غیراینصورت مشمول اعمال قانون خواهند شد.

به گفته مولاخواه؛ عرضه کنندگان روغن موتور باید برای حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی از عرضه کالاهای وارداتی بی کیفیت و فاقد اسناد مثبته (قاچاق) و نیز از هرگونه تبانی و تحمیل شرایط، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود خودداری کنند.

مولاخواه در ادامه افزود: به منظور تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و مشتریان و رسیدگی سریع به شکایات احتمالی مردمی، بایستی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار CRM) راه اندازی و تقویت شود.

وی با بیان اینکه کلیه عرضه کنندگان کالای تولیدی روغن موتور مکلف به تامین نیاز بازار و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود و گرانی محصولات مورد عرضه هستند و فعالیت‌ تمام واحدهای تولیدکننده و عرضه کننده روغن موتور در اخذ گزارشات مستمر رصد می شود، گفت: مطابق توافقات بعمل آمده گشت‌های مشترک نظارتی نیز با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده توسط تمامی مراکز اقتصادی در سراسر کشور باید مورد توجه باشد ضمن آنکه از هموطنان تقاضا می شود در برخورد با تبلیغات واهی و اغواگرایانه واحدهای سودجو، واقع بینانه و آگاهانه عمل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه کلیه کالا و خدمات مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به ستادهای خبری مستقر در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها اطلاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرارگیرد.