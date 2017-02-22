مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل ناکامی طولانی مدت تیم‌های باشگاهی فوتبال ایران در آسیا اظهار داشت: افسوس باید خورد به حال فوتبالی که به لحاظ نیروی انسانی و استعدادهای فردی در سطح اول قاره قرار دارد اما به دلیل عدم برنامه ریزی و فقر مالی و اقتصادی در پایین ترین سطح قاره قرار دارد و به همین دلیل می‌بینیم که سالهاست در حسرت قهرمانی آسیا به سر می‌بریم.

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: هر چهار نماینده کشورمان در آسیا به میدان رفتند و خود را در این میدان مهم محک زدند. نبرد همه تیم‌های ایرانی با سایر رقبای آسیایی در مسائل اقتصادی و برنامه ریزی بود. همه تیم‌های ما با بازیکنان و مربیان داخلی و یا نهایتا خارجی‌هایی که خیلی از سطح فوتبال ایران بالاتر نیستند در این مسابقات حضور دارند در حالی که تیم های عربی از بازیکنان و مربیانی استفاده می‌کردند که سطح کیفی شان بسیار بالاتر از آسیا است و جذب این مهره ها میسر نمی شود مگر با صرف هزینه های گزاف و برنامه ریزی های کلان.

وی افزود: شما به حریف استقلال نگاه کنید. این تیم بازیکنی مثل آساموا ژیان را روی نیمکت می‌نشاند و تنها هفت هشت دقیقه به او بازی می‌دهد. این بازیکن با صرف هزینه‌ای بالغ بر ده دوازده میلیون دلار از لیگ چین به تیم الاهلی آمده و دیگر بازیکنان خارجی‌اش که همه در همین سطح بودند. حال چطور از استقلال باید انتظار داشته باشیم که در نبردی نا برابر با این تیم موفق باشد؟ به نظر من باید به شرف جوانان استقلال درود فرستاد که با این تیم کم تجربه در خود دوبی مقابل تیمی با این قدرت بازی پایای انجام می دهد و با یک اختلاف گل می‌بازد.

یا تیم‌های پرسپولیس و ذوب آهن که با همین شرایط با تیم‌های تا بن دندان مسلح الهلال و العین را متوقف می‌کنند. اما بزرگ ترین کار را استقلال خوزستان کرد که حتی حریف عربستانی‌اش را شکست داد.

صالح گفت: شما ببینید که همین دو تیم استقلال و پرسپولیس در چه زمینی و با چه امکاناتی تمرین می‌کنند. در حالی که رقبای آسیایی آنها چه امکاناتی دارند. اگر ۲۵ سال از آخرین قهرمانی ما در آسیا می گذرد دلایلش کاملا مشخص است. چون ۲۵ سال است که آسیا تلاش می کند، زحمت می کشد، هزینه می‌کند و برنامه‌های بلند مدت دارد اما ما دور خودمان می‌چرخیم و در باد موفقیت‌های گذشته‌مان خوابیده‌ایم.

مربی سابق استقلال خاطرنشان ساخت: ممکن است در این بین تنها و تنها به خاطر استعدادهای فردی مان جرقه‌ای هم بزنیم و موفقیتی حبابی هم به دست آوریم که در گذشته هم دو سه بار همینطوری به فینال آسیا رسیده‌ایم، اما برای آن که به سطح قهرمانی باشگاهی در آسیا برسیم، اگر همین امروز هم استارت بزنیم باید ده سال بی وقفه کار کنیم. متاسفانه سال‌هاست که در این فوتبال فقط حرف می‌زنیم و شعار می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از آخرین سالی که یک تیم ایرانی قهرمان باشگاه های آسیا شد ۲۵ سال می گذرد. تیم فوتبال پاس تهران که حالا در آستانه سقوط به لیگ دسته سوم است در سال ۱۹۹۲ قهرمان آسیا شده بود.